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FBUF: Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
Курс FBUF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.47, а максимальная — 33.52.
Следите за динамикой Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FBUF сегодня?
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) сегодня оценивается на уровне 33.47. Инструмент торгуется в пределах 33.47 - 33.52, вчерашнее закрытие составило 33.45, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBUF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF?
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.66% и USD. Отслеживайте движения FBUF на графике в реальном времени.
Как купить акции FBUF?
Вы можете купить акции Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) по текущей цене 33.47. Ордера обычно размещаются около 33.47 или 33.77, тогда как 26 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBUF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FBUF?
Инвестирование в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.74 - 33.52 и текущей цены 33.47. Многие сравнивают 0.90% и 7.60% перед размещением ордеров на 33.47 или 33.77. Изучайте ежедневные изменения цены FBUF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF?
Самая высокая цена Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) за последний год составила 33.52. Акции заметно колебались в пределах 29.74 - 33.52, сравнение с 33.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF?
Самая низкая цена Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) за год составила 29.74. Сравнение с текущими 33.47 и 29.74 - 33.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FBUF?
В прошлом Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.45 и 7.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.45
- Open
- 33.51
- Bid
- 33.47
- Ask
- 33.77
- Low
- 33.47
- High
- 33.52
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 7.60%
- Годовое изменение
- 7.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%