КотировкиРазделы
Валюты / FBUF
Назад в Рынок акций США

FBUF: Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

33.47 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FBUF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.47, а максимальная — 33.52.

Следите за динамикой Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBUF сегодня?

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) сегодня оценивается на уровне 33.47. Инструмент торгуется в пределах 33.47 - 33.52, вчерашнее закрытие составило 33.45, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBUF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF?

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.66% и USD. Отслеживайте движения FBUF на графике в реальном времени.

Как купить акции FBUF?

Вы можете купить акции Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) по текущей цене 33.47. Ордера обычно размещаются около 33.47 или 33.77, тогда как 26 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBUF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBUF?

Инвестирование в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF предполагает учет годового диапазона 29.74 - 33.52 и текущей цены 33.47. Многие сравнивают 0.90% и 7.60% перед размещением ордеров на 33.47 или 33.77. Изучайте ежедневные изменения цены FBUF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF?

Самая высокая цена Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) за последний год составила 33.52. Акции заметно колебались в пределах 29.74 - 33.52, сравнение с 33.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF?

Самая низкая цена Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) за год составила 29.74. Сравнение с текущими 33.47 и 29.74 - 33.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBUF?

В прошлом Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.45 и 7.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.47 33.52
Годовой диапазон
29.74 33.52
Предыдущее закрытие
33.45
Open
33.51
Bid
33.47
Ask
33.77
Low
33.47
High
33.52
Объем
26
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
7.60%
Годовое изменение
7.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%