FBUF: Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
今日FBUF汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.46和高点33.49进行交易。
关注Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
FBUF股票今天的价格是多少？
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票今天的定价为33.46。它在33.46 - 33.49范围内交易，昨天的收盘价为33.47，交易量达到10。FBUF的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票是否支付股息？
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF目前的价值为33.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.62%和USD。实时查看图表以跟踪FBUF走势。
如何购买FBUF股票？
您可以以33.46的当前价格购买Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票。订单通常设置在33.46或33.76附近，而10和-0.09%显示市场活动。立即关注FBUF的实时图表更新。
如何投资FBUF股票？
投资Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF需要考虑年度范围29.74 - 33.52和当前价格33.46。许多人在以33.46或33.76下订单之前，会比较0.87%和。实时查看FBUF价格图表，了解每日变化。
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF的最高价格是33.52。在29.74 - 33.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF的绩效。
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF（FBUF）的最低价格为29.74。将其与当前的33.46和29.74 - 33.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBUF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBUF股票是什么时候拆分的？
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.47和7.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.47
- 开盘价
- 33.49
- 卖价
- 33.46
- 买价
- 33.76
- 最低价
- 33.46
- 最高价
- 33.49
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- 7.57%
- 年变化
- 7.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%