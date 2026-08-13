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FBUF: Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

33.46 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBUF汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.46和高点33.49进行交易。

关注Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FBUF股票今天的价格是多少？

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票今天的定价为33.46。它在33.46 - 33.49范围内交易，昨天的收盘价为33.47，交易量达到10。FBUF的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票是否支付股息？

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF目前的价值为33.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.62%和USD。实时查看图表以跟踪FBUF走势。

如何购买FBUF股票？

您可以以33.46的当前价格购买Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票。订单通常设置在33.46或33.76附近，而10和-0.09%显示市场活动。立即关注FBUF的实时图表更新。

如何投资FBUF股票？

投资Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF需要考虑年度范围29.74 - 33.52和当前价格33.46。许多人在以33.46或33.76下订单之前，会比较0.87%和。实时查看FBUF价格图表，了解每日变化。

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF的最高价格是33.52。在29.74 - 33.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF的绩效。

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF（FBUF）的最低价格为29.74。将其与当前的33.46和29.74 - 33.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBUF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBUF股票是什么时候拆分的？

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.47和7.62%中可见。

日范围
33.46 33.49
年范围
29.74 33.52
前一天收盘价
33.47
开盘价
33.49
卖价
33.46
买价
33.76
最低价
33.46
最高价
33.49
交易量
10
日变化
-0.03%
月变化
0.87%
6个月变化
7.57%
年变化
7.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%