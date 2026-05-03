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FBND: Fidelity Total Bond ETF
Курс FBND за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.85, а максимальная — 44.95.
Следите за динамикой Fidelity Total Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FBND сегодня?
Fidelity Total Bond ETF (FBND) сегодня оценивается на уровне 44.85. Инструмент торгуется в пределах 44.85 - 44.95, вчерашнее закрытие составило 45.01, а торговый объем достиг 2391. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Total Bond ETF?
Fidelity Total Bond ETF в настоящее время оценивается в 44.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.88% и USD. Отслеживайте движения FBND на графике в реальном времени.
Как купить акции FBND?
Вы можете купить акции Fidelity Total Bond ETF (FBND) по текущей цене 44.85. Ордера обычно размещаются около 44.85 или 45.15, тогда как 2391 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FBND?
Инвестирование в Fidelity Total Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.65 - 46.86 и текущей цены 44.85. Многие сравнивают 0.25% и -3.55% перед размещением ордеров на 44.85 или 45.15. Изучайте ежедневные изменения цены FBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Total Bond ETF?
Самая высокая цена Fidelity Total Bond ETF (FBND) за последний год составила 46.86. Акции заметно колебались в пределах 44.65 - 46.86, сравнение с 45.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Total Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Total Bond ETF?
Самая низкая цена Fidelity Total Bond ETF (FBND) за год составила 44.65. Сравнение с текущими 44.85 и 44.65 - 46.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FBND?
В прошлом Fidelity Total Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.01 и -1.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.01
- Open
- 44.92
- Bid
- 44.85
- Ask
- 45.15
- Low
- 44.85
- High
- 44.95
- Объем
- 2.391 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -3.55%
- Годовое изменение
- -1.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%