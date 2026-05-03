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FBND: Fidelity Total Bond ETF

44.85 USD 0.16 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FBND за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.85, а максимальная — 44.95.

Следите за динамикой Fidelity Total Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBND сегодня?

Fidelity Total Bond ETF (FBND) сегодня оценивается на уровне 44.85. Инструмент торгуется в пределах 44.85 - 44.95, вчерашнее закрытие составило 45.01, а торговый объем достиг 2391. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Total Bond ETF?

Fidelity Total Bond ETF в настоящее время оценивается в 44.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.88% и USD. Отслеживайте движения FBND на графике в реальном времени.

Как купить акции FBND?

Вы можете купить акции Fidelity Total Bond ETF (FBND) по текущей цене 44.85. Ордера обычно размещаются около 44.85 или 45.15, тогда как 2391 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBND?

Инвестирование в Fidelity Total Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.65 - 46.86 и текущей цены 44.85. Многие сравнивают 0.25% и -3.55% перед размещением ордеров на 44.85 или 45.15. Изучайте ежедневные изменения цены FBND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Total Bond ETF?

Самая высокая цена Fidelity Total Bond ETF (FBND) за последний год составила 46.86. Акции заметно колебались в пределах 44.65 - 46.86, сравнение с 45.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Total Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Total Bond ETF?

Самая низкая цена Fidelity Total Bond ETF (FBND) за год составила 44.65. Сравнение с текущими 44.85 и 44.65 - 46.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBND?

В прошлом Fidelity Total Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.01 и -1.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.85 44.95
Годовой диапазон
44.65 46.86
Предыдущее закрытие
45.01
Open
44.92
Bid
44.85
Ask
45.15
Low
44.85
High
44.95
Объем
2.391 K
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
-3.55%
Годовое изменение
-1.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%