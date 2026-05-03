FBND: 富达 全债 ETF
今日FBND汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点44.88和高点45.00进行交易。
关注富达 全债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FBND股票今天的价格是多少？
富达 全债 ETF股票今天的定价为44.88。它在44.88 - 45.00范围内交易，昨天的收盘价为44.85，交易量达到2055。FBND的实时价格图表显示了这些更新。
富达 全债 ETF股票是否支付股息？
富达 全债 ETF目前的价值为44.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.82%和USD。实时查看图表以跟踪FBND走势。
如何购买FBND股票？
您可以以44.88的当前价格购买富达 全债 ETF股票。订单通常设置在44.88或45.18附近，而2055和-0.24%显示市场活动。立即关注FBND的实时图表更新。
如何投资FBND股票？
投资富达 全债 ETF需要考虑年度范围44.65 - 46.86和当前价格44.88。许多人在以44.88或45.18下订单之前，会比较0.31%和。实时查看FBND价格图表，了解每日变化。
富达 全债 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，富达 全债 ETF的最高价格是46.86。在44.65 - 46.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富达 全债 ETF的绩效。
富达 全债 ETF股票的最低价格是多少？
富达 全债 ETF（FBND）的最低价格为44.65。将其与当前的44.88和44.65 - 46.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBND股票是什么时候拆分的？
富达 全债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.85和-1.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.85
- 开盘价
- 44.99
- 卖价
- 44.88
- 买价
- 45.18
- 最低价
- 44.88
- 最高价
- 45.00
- 交易量
- 2.055 K
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- -3.48%
- 年变化
- -1.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%