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FBDC: FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

17.82 USD 0.20 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FBDC за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.71, а максимальная — 17.84.

Следите за динамикой FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBDC сегодня?

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) сегодня оценивается на уровне 17.82. Инструмент торгуется в пределах 17.71 - 17.84, вчерашнее закрытие составило 18.02, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBDC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF в настоящее время оценивается в 17.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.05% и USD. Отслеживайте движения FBDC на графике в реальном времени.

Как купить акции FBDC?

Вы можете купить акции FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) по текущей цене 17.82. Ордера обычно размещаются около 17.82 или 18.12, тогда как 25 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBDC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBDC?

Инвестирование в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF предполагает учет годового диапазона 16.27 - 21.29 и текущей цены 17.82. Многие сравнивают 4.45% и 8.00% перед размещением ордеров на 17.82 или 18.12. Изучайте ежедневные изменения цены FBDC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?

Самая высокая цена FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) за последний год составила 21.29. Акции заметно колебались в пределах 16.27 - 21.29, сравнение с 18.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?

Самая низкая цена FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) за год составила 16.27. Сравнение с текущими 17.82 и 16.27 - 21.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBDC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBDC?

В прошлом FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.02 и -16.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.71 17.84
Годовой диапазон
16.27 21.29
Предыдущее закрытие
18.02
Open
17.81
Bid
17.82
Ask
18.12
Low
17.71
High
17.84
Объем
25
Дневное изменение
-1.11%
Месячное изменение
4.45%
6-месячное изменение
8.00%
Годовое изменение
-16.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%