Курс FBDC за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.71, а максимальная — 17.84.

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