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FBDC: FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Курс FBDC за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.71, а максимальная — 17.84.
Следите за динамикой FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FBDC сегодня?
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) сегодня оценивается на уровне 17.82. Инструмент торгуется в пределах 17.71 - 17.84, вчерашнее закрытие составило 18.02, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBDC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF в настоящее время оценивается в 17.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.05% и USD. Отслеживайте движения FBDC на графике в реальном времени.
Как купить акции FBDC?
Вы можете купить акции FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) по текущей цене 17.82. Ордера обычно размещаются около 17.82 или 18.12, тогда как 25 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBDC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FBDC?
Инвестирование в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF предполагает учет годового диапазона 16.27 - 21.29 и текущей цены 17.82. Многие сравнивают 4.45% и 8.00% перед размещением ордеров на 17.82 или 18.12. Изучайте ежедневные изменения цены FBDC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Самая высокая цена FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) за последний год составила 21.29. Акции заметно колебались в пределах 16.27 - 21.29, сравнение с 18.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF?
Самая низкая цена FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) за год составила 16.27. Сравнение с текущими 17.82 и 16.27 - 21.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBDC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FBDC?
В прошлом FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.02 и -16.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.02
- Open
- 17.81
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Low
- 17.71
- High
- 17.84
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- 4.45%
- 6-месячное изменение
- 8.00%
- Годовое изменение
- -16.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%