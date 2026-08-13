FBDC股票今天的价格是多少？ FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票今天的定价为17.92。它在17.86 - 17.92范围内交易，昨天的收盘价为17.82，交易量达到8。FBDC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票是否支付股息？ FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF目前的价值为17.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.58%和USD。实时查看图表以跟踪FBDC走势。

如何购买FBDC股票？ 您可以以17.92的当前价格购买FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票。订单通常设置在17.92或18.22附近，而8和0.34%显示市场活动。立即关注FBDC的实时图表更新。

如何投资FBDC股票？ 投资FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF需要考虑年度范围16.27 - 21.29和当前价格17.92。许多人在以17.92或18.22下订单之前，会比较5.04%和。实时查看FBDC价格图表，了解每日变化。

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF的最高价格是21.29。在16.27 - 21.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF的绩效。

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票的最低价格是多少？ FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF（FBDC）的最低价格为16.27。将其与当前的17.92和16.27 - 21.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。