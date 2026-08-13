FBDC: FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
今日FBDC汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点17.86和高点17.92进行交易。
关注FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FBDC股票今天的价格是多少？
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票今天的定价为17.92。它在17.86 - 17.92范围内交易，昨天的收盘价为17.82，交易量达到8。FBDC的实时价格图表显示了这些更新。
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票是否支付股息？
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF目前的价值为17.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.58%和USD。实时查看图表以跟踪FBDC走势。
如何购买FBDC股票？
您可以以17.92的当前价格购买FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票。订单通常设置在17.92或18.22附近，而8和0.34%显示市场活动。立即关注FBDC的实时图表更新。
如何投资FBDC股票？
投资FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF需要考虑年度范围16.27 - 21.29和当前价格17.92。许多人在以17.92或18.22下订单之前，会比较5.04%和。实时查看FBDC价格图表，了解每日变化。
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF的最高价格是21.29。在16.27 - 21.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF的绩效。
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票的最低价格是多少？
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF（FBDC）的最低价格为16.27。将其与当前的17.92和16.27 - 21.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBDC股票是什么时候拆分的？
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.82和-15.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.82
- 开盘价
- 17.86
- 卖价
- 17.92
- 买价
- 18.22
- 最低价
- 17.86
- 最高价
- 17.92
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 5.04%
- 6个月变化
- 8.61%
- 年变化
- -15.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%