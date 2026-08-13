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FBDC: FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

17.92 USD 0.10 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FBDC汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点17.86和高点17.92进行交易。

关注FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FBDC股票今天的价格是多少？

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票今天的定价为17.92。它在17.86 - 17.92范围内交易，昨天的收盘价为17.82，交易量达到8。FBDC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票是否支付股息？

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF目前的价值为17.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.58%和USD。实时查看图表以跟踪FBDC走势。

如何购买FBDC股票？

您可以以17.92的当前价格购买FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票。订单通常设置在17.92或18.22附近，而8和0.34%显示市场活动。立即关注FBDC的实时图表更新。

如何投资FBDC股票？

投资FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF需要考虑年度范围16.27 - 21.29和当前价格17.92。许多人在以17.92或18.22下订单之前，会比较5.04%和。实时查看FBDC价格图表，了解每日变化。

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF的最高价格是21.29。在16.27 - 21.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF的绩效。

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF股票的最低价格是多少？

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF（FBDC）的最低价格为16.27。将其与当前的17.92和16.27 - 21.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBDC股票是什么时候拆分的？

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.82和-15.58%中可见。

日范围
17.86 17.92
年范围
16.27 21.29
前一天收盘价
17.82
开盘价
17.86
卖价
17.92
买价
18.22
最低价
17.86
最高价
17.92
交易量
8
日变化
0.56%
月变化
5.04%
6个月变化
8.61%
年变化
-15.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%