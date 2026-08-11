КотировкиРазделы
Валюты / FB
Назад в Рынок акций США

FB: ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF

45.16 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FB за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.08, а максимальная — 45.36.

Следите за динамикой ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FB сегодня?

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) сегодня оценивается на уровне 45.16. Инструмент торгуется в пределах 45.08 - 45.36, вчерашнее закрытие составило 45.17, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF?

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF в настоящее время оценивается в 45.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.60% и USD. Отслеживайте движения FB на графике в реальном времени.

Как купить акции FB?

Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) по текущей цене 45.16. Ордера обычно размещаются около 45.16 или 45.46, тогда как 50 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FB?

Инвестирование в ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 40.75 - 46.01 и текущей цены 45.16. Многие сравнивают 0.76% и 6.01% перед размещением ордеров на 45.16 или 45.46. Изучайте ежедневные изменения цены FB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) за последний год составила 46.01. Акции заметно колебались в пределах 40.75 - 46.01, сравнение с 45.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) за год составила 40.75. Сравнение с текущими 45.16 и 40.75 - 46.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FB?

В прошлом ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.17 и 10.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.08 45.36
Годовой диапазон
40.75 46.01
Предыдущее закрытие
45.17
Open
45.15
Bid
45.16
Ask
45.46
Low
45.08
High
45.36
Объем
50
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.76%
6-месячное изменение
6.01%
Годовое изменение
10.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%