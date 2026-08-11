- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FB: ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
Курс FB за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.08, а максимальная — 45.36.
Следите за динамикой ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FB сегодня?
ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) сегодня оценивается на уровне 45.16. Инструмент торгуется в пределах 45.08 - 45.36, вчерашнее закрытие составило 45.17, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF?
ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF в настоящее время оценивается в 45.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.60% и USD. Отслеживайте движения FB на графике в реальном времени.
Как купить акции FB?
Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) по текущей цене 45.16. Ордера обычно размещаются около 45.16 или 45.46, тогда как 50 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FB?
Инвестирование в ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 40.75 - 46.01 и текущей цены 45.16. Многие сравнивают 0.76% и 6.01% перед размещением ордеров на 45.16 или 45.46. Изучайте ежедневные изменения цены FB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) за последний год составила 46.01. Акции заметно колебались в пределах 40.75 - 46.01, сравнение с 45.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB) за год составила 40.75. Сравнение с текущими 45.16 и 40.75 - 46.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FB?
В прошлом ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.17 и 10.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.17
- Open
- 45.15
- Bid
- 45.16
- Ask
- 45.46
- Low
- 45.08
- High
- 45.36
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- 6.01%
- Годовое изменение
- 10.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%