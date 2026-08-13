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FB: ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF

45.12 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FB汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点45.00和高点49.67进行交易。

关注ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

FB股票今天的价格是多少？

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF股票今天的定价为45.12。它在45.00 - 49.67范围内交易，昨天的收盘价为45.16，交易量达到6。FB的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF目前的价值为45.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.51%和USD。实时查看图表以跟踪FB走势。

如何购买FB股票？

您可以以45.12的当前价格购买ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF股票。订单通常设置在45.12或45.42附近，而6和-9.16%显示市场活动。立即关注FB的实时图表更新。

如何投资FB股票？

投资ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF需要考虑年度范围40.75 - 49.67和当前价格45.12。许多人在以45.12或45.42下订单之前，会比较0.67%和。实时查看FB价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF的最高价格是49.67。在40.75 - 49.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF的绩效。

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF（FB）的最低价格为40.75。将其与当前的45.12和40.75 - 49.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FB股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.16和10.51%中可见。

日范围
45.00 49.67
年范围
40.75 49.67
前一天收盘价
45.16
开盘价
49.67
卖价
45.12
买价
45.42
最低价
45.00
最高价
49.67
交易量
6
日变化
-0.09%
月变化
0.67%
6个月变化
5.92%
年变化
10.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%