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FAX: abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

14.61 USD 0.07 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FAX за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.45, а максимальная — 14.64.

Следите за динамикой abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FAX сегодня?

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) сегодня оценивается на уровне 14.61. Инструмент торгуется в пределах 14.45 - 14.64, вчерашнее закрытие составило 14.54, а торговый объем достиг 238. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc?

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 14.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.64% и USD. Отслеживайте движения FAX на графике в реальном времени.

Как купить акции FAX?

Вы можете купить акции abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) по текущей цене 14.61. Ордера обычно размещаются около 14.61 или 14.91, тогда как 238 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FAX?

Инвестирование в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 14.13 - 16.90 и текущей цены 14.61. Многие сравнивают 0.97% и -8.63% перед размещением ордеров на 14.61 или 14.91. Изучайте ежедневные изменения цены FAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc?

Самая высокая цена abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) за последний год составила 16.90. Акции заметно колебались в пределах 14.13 - 16.90, сравнение с 14.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc?

Самая низкая цена abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) за год составила 14.13. Сравнение с текущими 14.61 и 14.13 - 16.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FAX?

В прошлом abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.54 и -10.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.45 14.64
Годовой диапазон
14.13 16.90
Предыдущее закрытие
14.54
Open
14.60
Bid
14.61
Ask
14.91
Low
14.45
High
14.64
Объем
238
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
-8.63%
Годовое изменение
-10.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%