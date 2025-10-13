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FAX: abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
Курс FAX за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.45, а максимальная — 14.64.
Следите за динамикой abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FAX сегодня?
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) сегодня оценивается на уровне 14.61. Инструмент торгуется в пределах 14.45 - 14.64, вчерашнее закрытие составило 14.54, а торговый объем достиг 238. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc?
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 14.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.64% и USD. Отслеживайте движения FAX на графике в реальном времени.
Как купить акции FAX?
Вы можете купить акции abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) по текущей цене 14.61. Ордера обычно размещаются около 14.61 или 14.91, тогда как 238 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FAX?
Инвестирование в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 14.13 - 16.90 и текущей цены 14.61. Многие сравнивают 0.97% и -8.63% перед размещением ордеров на 14.61 или 14.91. Изучайте ежедневные изменения цены FAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc?
Самая высокая цена abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) за последний год составила 16.90. Акции заметно колебались в пределах 14.13 - 16.90, сравнение с 14.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc?
Самая низкая цена abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) за год составила 14.13. Сравнение с текущими 14.61 и 14.13 - 16.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FAX?
В прошлом abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.54 и -10.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.54
- Open
- 14.60
- Bid
- 14.61
- Ask
- 14.91
- Low
- 14.45
- High
- 14.64
- Объем
- 238
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- -8.63%
- Годовое изменение
- -10.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%