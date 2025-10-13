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FAX: abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

14.60 USD 0.01 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FAX汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点14.49和高点14.63进行交易。

关注abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

FAX新闻

常见问题解答

FAX股票今天的价格是多少？

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票今天的定价为14.60。它在14.49 - 14.63范围内交易，昨天的收盘价为14.61，交易量达到144。FAX的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票是否支付股息？

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc目前的价值为14.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.70%和USD。实时查看图表以跟踪FAX走势。

如何购买FAX股票？

您可以以14.60的当前价格购买abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票。订单通常设置在14.60或14.90附近，而144和0.00%显示市场活动。立即关注FAX的实时图表更新。

如何投资FAX股票？

投资abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc需要考虑年度范围14.13 - 16.90和当前价格14.60。许多人在以14.60或14.90下订单之前，会比较0.90%和。实时查看FAX价格图表，了解每日变化。

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc的最高价格是16.90。在14.13 - 16.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc的绩效。

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票的最低价格是多少？

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc（FAX）的最低价格为14.13。将其与当前的14.60和14.13 - 16.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAX股票是什么时候拆分的？

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.61和-10.70%中可见。

日范围
14.49 14.63
年范围
14.13 16.90
前一天收盘价
14.61
开盘价
14.60
卖价
14.60
买价
14.90
最低价
14.49
最高价
14.63
交易量
144
日变化
-0.07%
月变化
0.90%
6个月变化
-8.69%
年变化
-10.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%