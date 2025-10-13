FAX: abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
今日FAX汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点14.49和高点14.63进行交易。
关注abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FAX新闻
常见问题解答
FAX股票今天的价格是多少？
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票今天的定价为14.60。它在14.49 - 14.63范围内交易，昨天的收盘价为14.61，交易量达到144。FAX的实时价格图表显示了这些更新。
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票是否支付股息？
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc目前的价值为14.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.70%和USD。实时查看图表以跟踪FAX走势。
如何购买FAX股票？
您可以以14.60的当前价格购买abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票。订单通常设置在14.60或14.90附近，而144和0.00%显示市场活动。立即关注FAX的实时图表更新。
如何投资FAX股票？
投资abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc需要考虑年度范围14.13 - 16.90和当前价格14.60。许多人在以14.60或14.90下订单之前，会比较0.90%和。实时查看FAX价格图表，了解每日变化。
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc的最高价格是16.90。在14.13 - 16.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc的绩效。
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票的最低价格是多少？
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc（FAX）的最低价格为14.13。将其与当前的14.60和14.13 - 16.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FAX股票是什么时候拆分的？
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.61和-10.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.61
- 开盘价
- 14.60
- 卖价
- 14.60
- 买价
- 14.90
- 最低价
- 14.49
- 最高价
- 14.63
- 交易量
- 144
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 0.90%
- 6个月变化
- -8.69%
- 年变化
- -10.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%