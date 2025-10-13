FAX股票今天的价格是多少？ abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票今天的定价为14.60。它在14.49 - 14.63范围内交易，昨天的收盘价为14.61，交易量达到144。FAX的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票是否支付股息？ abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc目前的价值为14.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.70%和USD。实时查看图表以跟踪FAX走势。

如何购买FAX股票？ 您可以以14.60的当前价格购买abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票。订单通常设置在14.60或14.90附近，而144和0.00%显示市场活动。立即关注FAX的实时图表更新。

如何投资FAX股票？ 投资abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc需要考虑年度范围14.13 - 16.90和当前价格14.60。许多人在以14.60或14.90下订单之前，会比较0.90%和。实时查看FAX价格图表，了解每日变化。

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc的最高价格是16.90。在14.13 - 16.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc的绩效。

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc股票的最低价格是多少？ abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc（FAX）的最低价格为14.13。将其与当前的14.60和14.13 - 16.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。