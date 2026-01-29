- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FAAR: First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
Курс FAAR за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.02, а максимальная — 31.24.
Следите за динамикой First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FAAR
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
- Greg Sharenow On Structural Changes In The Commodity Complex
- Oil Dips On Diplomacy, But Supply Risks Still Linger
- Stock-Bond Dynamics May Be In Flux, But Global Diversification Proved Its Worth In 2026
- The U.S. And Iran Reach Tentative Deal To End Hostilities, But Risks Remain
- FAAR: You Will Not Get Far Using This ETF (NASDAQ:FAAR)
- The Stagflation Narrative: What Doomers Get Wrong (Part 2)
- Performance Insights - April 2026
- Asset Allocation Insights - March 2026
- Asset Allocation Outlook Q2 2026: Beyond The Conflict
- The Bullish Case For Commodities Remains Intact
- What’s Really Moving Commodity Markets In 2026?
- Interest Rate Rethink As Middle East Conflict Continues
- Fund Flows In Focus: Investors Eye Commodity ETFs Amid Middle East Conflict
- Mideast Shock Fuels Investing Themes
- Layered Uncertainty: Conflict, Credit Stress, And AI
- Keeping Long-Term Perspective As The Iran Conflict Continues
- Asset Allocation: Does Middle East Conflict Change The Calculus?
- Geopolitics And The Markets: Positioning For Volatility
- Risk Trade Poised To Follow Crypto’s Lead
- Reverberant Reversals
- Weekly Market Pulse: What’s Your Risk Tolerance?
- NFP Forecast, Fed's New Direction, RBA Rate Hike Risk, BoE/ECB Pause And Big Tech Earnings
- Slow M2 Growth Fuels Stronger Economic Growth With Low Inflation
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FAAR сегодня?
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) сегодня оценивается на уровне 31.18. Инструмент торгуется в пределах 31.02 - 31.24, вчерашнее закрытие составило 30.71, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF?
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF в настоящее время оценивается в 31.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.07% и USD. Отслеживайте движения FAAR на графике в реальном времени.
Как купить акции FAAR?
Вы можете купить акции First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) по текущей цене 31.18. Ордера обычно размещаются около 31.18 или 31.48, тогда как 72 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FAAR?
Инвестирование в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 26.73 - 35.42 и текущей цены 31.18. Многие сравнивают 1.14% и -0.32% перед размещением ордеров на 31.18 или 31.48. Изучайте ежедневные изменения цены FAAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF?
Самая высокая цена First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) за последний год составила 35.42. Акции заметно колебались в пределах 26.73 - 35.42, сравнение с 30.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF?
Самая низкая цена First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) за год составила 26.73. Сравнение с текущими 31.18 и 26.73 - 35.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FAAR?
В прошлом First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.71 и 3.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.71
- Open
- 31.02
- Bid
- 31.18
- Ask
- 31.48
- Low
- 31.02
- High
- 31.24
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- -0.32%
- Годовое изменение
- 3.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%