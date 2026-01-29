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FAAR: First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

31.22 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FAAR汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点31.12和高点31.27进行交易。

关注First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAAR新闻

常见问题解答

FAAR股票今天的价格是多少？

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票今天的定价为31.22。它在31.12 - 31.27范围内交易，昨天的收盘价为31.18，交易量达到49。FAAR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票是否支付股息？

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF目前的价值为31.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.21%和USD。实时查看图表以跟踪FAAR走势。

如何购买FAAR股票？

您可以以31.22的当前价格购买First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票。订单通常设置在31.22或31.52附近，而49和0.32%显示市场活动。立即关注FAAR的实时图表更新。

如何投资FAAR股票？

投资First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF需要考虑年度范围26.73 - 35.42和当前价格31.22。许多人在以31.22或31.52下订单之前，会比较1.27%和。实时查看FAAR价格图表，了解每日变化。

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF的最高价格是35.42。在26.73 - 35.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF的绩效。

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF（FAAR）的最低价格为26.73。将其与当前的31.22和26.73 - 35.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAAR股票是什么时候拆分的？

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.18和3.21%中可见。

日范围
31.12 31.27
年范围
26.73 35.42
前一天收盘价
31.18
开盘价
31.12
卖价
31.22
买价
31.52
最低价
31.12
最高价
31.27
交易量
49
日变化
0.13%
月变化
1.27%
6个月变化
-0.19%
年变化
3.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%