FAAR: First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
今日FAAR汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点31.12和高点31.27进行交易。
关注First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FAAR股票今天的价格是多少？
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票今天的定价为31.22。它在31.12 - 31.27范围内交易，昨天的收盘价为31.18，交易量达到49。FAAR的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票是否支付股息？
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF目前的价值为31.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.21%和USD。实时查看图表以跟踪FAAR走势。
如何购买FAAR股票？
您可以以31.22的当前价格购买First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票。订单通常设置在31.22或31.52附近，而49和0.32%显示市场活动。立即关注FAAR的实时图表更新。
如何投资FAAR股票？
投资First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF需要考虑年度范围26.73 - 35.42和当前价格31.22。许多人在以31.22或31.52下订单之前，会比较1.27%和。实时查看FAAR价格图表，了解每日变化。
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF的最高价格是35.42。在26.73 - 35.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF的绩效。
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF（FAAR）的最低价格为26.73。将其与当前的31.22和26.73 - 35.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FAAR股票是什么时候拆分的？
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.18和3.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.18
- 开盘价
- 31.12
- 卖价
- 31.22
- 买价
- 31.52
- 最低价
- 31.12
- 最高价
- 31.27
- 交易量
- 49
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.27%
- 6个月变化
- -0.19%
- 年变化
- 3.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%