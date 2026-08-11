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EZMO: Alphadroid Broad Markets Momentum ETF
Курс EZMO за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.43, а максимальная — 26.43.
Следите за динамикой Alphadroid Broad Markets Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EZMO сегодня?
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) сегодня оценивается на уровне 26.43. Инструмент торгуется в пределах 26.43 - 26.43, вчерашнее закрытие составило 26.46, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alphadroid Broad Markets Momentum ETF?
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF в настоящее время оценивается в 26.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.47% и USD. Отслеживайте движения EZMO на графике в реальном времени.
Как купить акции EZMO?
Вы можете купить акции Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) по текущей цене 26.43. Ордера обычно размещаются около 26.43 или 26.73, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EZMO?
Инвестирование в Alphadroid Broad Markets Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 24.86 - 29.21 и текущей цены 26.43. Многие сравнивают 3.97% и -4.62% перед размещением ордеров на 26.43 или 26.73. Изучайте ежедневные изменения цены EZMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alphadroid Broad Markets Momentum ETF?
Самая высокая цена Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) за последний год составила 29.21. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 29.21, сравнение с 26.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alphadroid Broad Markets Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alphadroid Broad Markets Momentum ETF?
Самая низкая цена Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 26.43 и 24.86 - 29.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EZMO?
В прошлом Alphadroid Broad Markets Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.46 и 4.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.46
- Open
- 26.43
- Bid
- 26.43
- Ask
- 26.73
- Low
- 26.43
- High
- 26.43
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 3.97%
- 6-месячное изменение
- -4.62%
- Годовое изменение
- 4.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%