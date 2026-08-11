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EZMO: Alphadroid Broad Markets Momentum ETF

26.43 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EZMO за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.43, а максимальная — 26.43.

Следите за динамикой Alphadroid Broad Markets Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EZMO сегодня?

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) сегодня оценивается на уровне 26.43. Инструмент торгуется в пределах 26.43 - 26.43, вчерашнее закрытие составило 26.46, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alphadroid Broad Markets Momentum ETF?

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF в настоящее время оценивается в 26.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.47% и USD. Отслеживайте движения EZMO на графике в реальном времени.

Как купить акции EZMO?

Вы можете купить акции Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) по текущей цене 26.43. Ордера обычно размещаются около 26.43 или 26.73, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EZMO?

Инвестирование в Alphadroid Broad Markets Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 24.86 - 29.21 и текущей цены 26.43. Многие сравнивают 3.97% и -4.62% перед размещением ордеров на 26.43 или 26.73. Изучайте ежедневные изменения цены EZMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alphadroid Broad Markets Momentum ETF?

Самая высокая цена Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) за последний год составила 29.21. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 29.21, сравнение с 26.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alphadroid Broad Markets Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alphadroid Broad Markets Momentum ETF?

Самая низкая цена Alphadroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 26.43 и 24.86 - 29.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EZMO?

В прошлом Alphadroid Broad Markets Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.46 и 4.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.43 26.43
Годовой диапазон
24.86 29.21
Предыдущее закрытие
26.46
Open
26.43
Bid
26.43
Ask
26.73
Low
26.43
High
26.43
Объем
4
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
3.97%
6-месячное изменение
-4.62%
Годовое изменение
4.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%