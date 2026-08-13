EZMO: Alphadroid Broad Markets Momentum ETF
今日EZMO汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.43和高点26.43进行交易。
关注Alphadroid Broad Markets Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EZMO股票今天的价格是多少？
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票今天的定价为26.43。它在26.43 - 26.43范围内交易，昨天的收盘价为26.46，交易量达到4。EZMO的实时价格图表显示了这些更新。
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票是否支付股息？
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF目前的价值为26.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.47%和USD。实时查看图表以跟踪EZMO走势。
如何购买EZMO股票？
您可以以26.43的当前价格购买Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在26.43或26.73附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注EZMO的实时图表更新。
如何投资EZMO股票？
投资Alphadroid Broad Markets Momentum ETF需要考虑年度范围24.86 - 29.21和当前价格26.43。许多人在以26.43或26.73下订单之前，会比较3.97%和。实时查看EZMO价格图表，了解每日变化。
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alphadroid Broad Markets Momentum ETF的最高价格是29.21。在24.86 - 29.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alphadroid Broad Markets Momentum ETF的绩效。
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF（EZMO）的最低价格为24.86。将其与当前的26.43和24.86 - 29.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EZMO股票是什么时候拆分的？
Alphadroid Broad Markets Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.46和4.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.46
- 开盘价
- 26.43
- 卖价
- 26.43
- 买价
- 26.73
- 最低价
- 26.43
- 最高价
- 26.43
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 3.97%
- 6个月变化
- -4.62%
- 年变化
- 4.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%