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EZMO: Alphadroid Broad Markets Momentum ETF

26.43 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EZMO汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.43和高点26.43进行交易。

关注Alphadroid Broad Markets Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EZMO股票今天的价格是多少？

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票今天的定价为26.43。它在26.43 - 26.43范围内交易，昨天的收盘价为26.46，交易量达到4。EZMO的实时价格图表显示了这些更新。

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票是否支付股息？

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF目前的价值为26.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.47%和USD。实时查看图表以跟踪EZMO走势。

如何购买EZMO股票？

您可以以26.43的当前价格购买Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票。订单通常设置在26.43或26.73附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注EZMO的实时图表更新。

如何投资EZMO股票？

投资Alphadroid Broad Markets Momentum ETF需要考虑年度范围24.86 - 29.21和当前价格26.43。许多人在以26.43或26.73下订单之前，会比较3.97%和。实时查看EZMO价格图表，了解每日变化。

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alphadroid Broad Markets Momentum ETF的最高价格是29.21。在24.86 - 29.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alphadroid Broad Markets Momentum ETF的绩效。

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF（EZMO）的最低价格为24.86。将其与当前的26.43和24.86 - 29.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EZMO股票是什么时候拆分的？

Alphadroid Broad Markets Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.46和4.47%中可见。

日范围
26.43 26.43
年范围
24.86 29.21
前一天收盘价
26.46
开盘价
26.43
卖价
26.43
买价
26.73
最低价
26.43
最高价
26.43
交易量
4
日变化
-0.11%
月变化
3.97%
6个月变化
-4.62%
年变化
4.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%