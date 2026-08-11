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EXUS: Macquarie Focused International Core ETF

28.73 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EXUS за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.72, а максимальная — 28.74.

Следите за динамикой Macquarie Focused International Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EXUS сегодня?

Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) сегодня оценивается на уровне 28.73. Инструмент торгуется в пределах 28.72 - 28.74, вчерашнее закрытие составило 28.74, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EXUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Macquarie Focused International Core ETF?

Macquarie Focused International Core ETF в настоящее время оценивается в 28.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.05% и USD. Отслеживайте движения EXUS на графике в реальном времени.

Как купить акции EXUS?

Вы можете купить акции Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) по текущей цене 28.73. Ордера обычно размещаются около 28.73 или 29.03, тогда как 6 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EXUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EXUS?

Инвестирование в Macquarie Focused International Core ETF предполагает учет годового диапазона 23.32 - 29.58 и текущей цены 28.73. Многие сравнивают 3.46% и 7.85% перед размещением ордеров на 28.73 или 29.03. Изучайте ежедневные изменения цены EXUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Macquarie Focused International Core ETF?

Самая высокая цена Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) за последний год составила 29.58. Акции заметно колебались в пределах 23.32 - 29.58, сравнение с 28.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Macquarie Focused International Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Macquarie Focused International Core ETF?

Самая низкая цена Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) за год составила 23.32. Сравнение с текущими 28.73 и 23.32 - 29.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EXUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EXUS?

В прошлом Macquarie Focused International Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.74 и 8.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.72 28.74
Годовой диапазон
23.32 29.58
Предыдущее закрытие
28.74
Open
28.74
Bid
28.73
Ask
29.03
Low
28.72
High
28.74
Объем
6
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
3.46%
6-месячное изменение
7.85%
Годовое изменение
8.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%