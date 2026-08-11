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EXUS: Macquarie Focused International Core ETF
Курс EXUS за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.72, а максимальная — 28.74.
Следите за динамикой Macquarie Focused International Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EXUS сегодня?
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) сегодня оценивается на уровне 28.73. Инструмент торгуется в пределах 28.72 - 28.74, вчерашнее закрытие составило 28.74, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EXUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Macquarie Focused International Core ETF?
Macquarie Focused International Core ETF в настоящее время оценивается в 28.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.05% и USD. Отслеживайте движения EXUS на графике в реальном времени.
Как купить акции EXUS?
Вы можете купить акции Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) по текущей цене 28.73. Ордера обычно размещаются около 28.73 или 29.03, тогда как 6 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EXUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EXUS?
Инвестирование в Macquarie Focused International Core ETF предполагает учет годового диапазона 23.32 - 29.58 и текущей цены 28.73. Многие сравнивают 3.46% и 7.85% перед размещением ордеров на 28.73 или 29.03. Изучайте ежедневные изменения цены EXUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Macquarie Focused International Core ETF?
Самая высокая цена Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) за последний год составила 29.58. Акции заметно колебались в пределах 23.32 - 29.58, сравнение с 28.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Macquarie Focused International Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Macquarie Focused International Core ETF?
Самая низкая цена Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) за год составила 23.32. Сравнение с текущими 28.73 и 23.32 - 29.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EXUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EXUS?
В прошлом Macquarie Focused International Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.74 и 8.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.74
- Open
- 28.74
- Bid
- 28.73
- Ask
- 29.03
- Low
- 28.72
- High
- 28.74
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 3.46%
- 6-месячное изменение
- 7.85%
- Годовое изменение
- 8.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%