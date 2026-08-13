EXUS: Macquarie Focused International Core ETF
今日EXUS汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点28.83和高点29.04进行交易。
关注Macquarie Focused International Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EXUS股票今天的价格是多少？
Macquarie Focused International Core ETF股票今天的定价为28.89。它在28.83 - 29.04范围内交易，昨天的收盘价为28.73，交易量达到35。EXUS的实时价格图表显示了这些更新。
Macquarie Focused International Core ETF股票是否支付股息？
Macquarie Focused International Core ETF目前的价值为28.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.65%和USD。实时查看图表以跟踪EXUS走势。
如何购买EXUS股票？
您可以以28.89的当前价格购买Macquarie Focused International Core ETF股票。订单通常设置在28.89或29.19附近，而35和-0.31%显示市场活动。立即关注EXUS的实时图表更新。
如何投资EXUS股票？
投资Macquarie Focused International Core ETF需要考虑年度范围23.32 - 29.58和当前价格28.89。许多人在以28.89或29.19下订单之前，会比较4.03%和。实时查看EXUS价格图表，了解每日变化。
Macquarie Focused International Core ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Macquarie Focused International Core ETF的最高价格是29.58。在23.32 - 29.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macquarie Focused International Core ETF的绩效。
Macquarie Focused International Core ETF股票的最低价格是多少？
Macquarie Focused International Core ETF（EXUS）的最低价格为23.32。将其与当前的28.89和23.32 - 29.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EXUS股票是什么时候拆分的？
Macquarie Focused International Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.73和8.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.73
- 开盘价
- 28.98
- 卖价
- 28.89
- 买价
- 29.19
- 最低价
- 28.83
- 最高价
- 29.04
- 交易量
- 35
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 4.03%
- 6个月变化
- 8.45%
- 年变化
- 8.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%