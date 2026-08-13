EXUS股票今天的价格是多少？ Macquarie Focused International Core ETF股票今天的定价为28.89。它在28.83 - 29.04范围内交易，昨天的收盘价为28.73，交易量达到35。EXUS的实时价格图表显示了这些更新。

Macquarie Focused International Core ETF股票是否支付股息？ Macquarie Focused International Core ETF目前的价值为28.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.65%和USD。实时查看图表以跟踪EXUS走势。

如何购买EXUS股票？ 您可以以28.89的当前价格购买Macquarie Focused International Core ETF股票。订单通常设置在28.89或29.19附近，而35和-0.31%显示市场活动。立即关注EXUS的实时图表更新。

如何投资EXUS股票？ 投资Macquarie Focused International Core ETF需要考虑年度范围23.32 - 29.58和当前价格28.89。许多人在以28.89或29.19下订单之前，会比较4.03%和。实时查看EXUS价格图表，了解每日变化。

Macquarie Focused International Core ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Macquarie Focused International Core ETF的最高价格是29.58。在23.32 - 29.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macquarie Focused International Core ETF的绩效。

Macquarie Focused International Core ETF股票的最低价格是多少？ Macquarie Focused International Core ETF（EXUS）的最低价格为23.32。将其与当前的28.89和23.32 - 29.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。