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EXUS: Macquarie Focused International Core ETF

28.89 USD 0.16 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EXUS汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点28.83和高点29.04进行交易。

关注Macquarie Focused International Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EXUS股票今天的价格是多少？

Macquarie Focused International Core ETF股票今天的定价为28.89。它在28.83 - 29.04范围内交易，昨天的收盘价为28.73，交易量达到35。EXUS的实时价格图表显示了这些更新。

Macquarie Focused International Core ETF股票是否支付股息？

Macquarie Focused International Core ETF目前的价值为28.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.65%和USD。实时查看图表以跟踪EXUS走势。

如何购买EXUS股票？

您可以以28.89的当前价格购买Macquarie Focused International Core ETF股票。订单通常设置在28.89或29.19附近，而35和-0.31%显示市场活动。立即关注EXUS的实时图表更新。

如何投资EXUS股票？

投资Macquarie Focused International Core ETF需要考虑年度范围23.32 - 29.58和当前价格28.89。许多人在以28.89或29.19下订单之前，会比较4.03%和。实时查看EXUS价格图表，了解每日变化。

Macquarie Focused International Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Macquarie Focused International Core ETF的最高价格是29.58。在23.32 - 29.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macquarie Focused International Core ETF的绩效。

Macquarie Focused International Core ETF股票的最低价格是多少？

Macquarie Focused International Core ETF（EXUS）的最低价格为23.32。将其与当前的28.89和23.32 - 29.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EXUS股票是什么时候拆分的？

Macquarie Focused International Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.73和8.65%中可见。

日范围
28.83 29.04
年范围
23.32 29.58
前一天收盘价
28.73
开盘价
28.98
卖价
28.89
买价
29.19
最低价
28.83
最高价
29.04
交易量
35
日变化
0.56%
月变化
4.03%
6个月变化
8.45%
年变化
8.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%