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EXG: Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o

10.02 USD 0.04 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EXG за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 10.04.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EXG сегодня?

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 10.04, вчерашнее закрытие составило 9.98, а торговый объем достиг 506. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EXG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o?

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.48% и USD. Отслеживайте движения EXG на графике в реальном времени.

Как купить акции EXG?

Вы можете купить акции Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 506 и 1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EXG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EXG?

Инвестирование в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o предполагает учет годового диапазона 8.24 - 10.04 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 2.14% и 5.36% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены EXG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o?

Самая высокая цена Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) за последний год составила 10.04. Акции заметно колебались в пределах 8.24 - 10.04, сравнение с 9.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o?

Самая низкая цена Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) за год составила 8.24. Сравнение с текущими 10.02 и 8.24 - 10.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EXG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EXG?

В прошлом Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.98 и 13.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.90 10.04
Годовой диапазон
8.24 10.04
Предыдущее закрытие
9.98
Open
9.90
Bid
10.02
Ask
10.32
Low
9.90
High
10.04
Объем
506
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
5.36%
Годовое изменение
13.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%