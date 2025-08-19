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EXG: Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o
Курс EXG за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 10.04.
Следите за динамикой Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EXG сегодня?
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 10.04, вчерашнее закрытие составило 9.98, а торговый объем достиг 506. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EXG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o?
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.48% и USD. Отслеживайте движения EXG на графике в реальном времени.
Как купить акции EXG?
Вы можете купить акции Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 506 и 1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EXG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EXG?
Инвестирование в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o предполагает учет годового диапазона 8.24 - 10.04 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 2.14% и 5.36% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены EXG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o?
Самая высокая цена Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) за последний год составила 10.04. Акции заметно колебались в пределах 8.24 - 10.04, сравнение с 9.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o?
Самая низкая цена Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o (EXG) за год составила 8.24. Сравнение с текущими 10.02 и 8.24 - 10.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EXG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EXG?
В прошлом Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.98 и 13.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.98
- Open
- 9.90
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 9.90
- High
- 10.04
- Объем
- 506
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- 5.36%
- Годовое изменение
- 13.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%