报价部分
货币 / EXG
回到股票

EXG: Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o

10.09 USD 0.07 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EXG汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点10.03和高点10.09进行交易。

关注Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXG新闻

常见问题解答

EXG股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票今天的定价为10.09。它在10.03 - 10.09范围内交易，昨天的收盘价为10.02，交易量达到339。EXG的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票是否支付股息？

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o目前的价值为10.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.27%和USD。实时查看图表以跟踪EXG走势。

如何购买EXG股票？

您可以以10.09的当前价格购买Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票。订单通常设置在10.09或10.39附近，而339和0.40%显示市场活动。立即关注EXG的实时图表更新。

如何投资EXG股票？

投资Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o需要考虑年度范围8.24 - 10.09和当前价格10.09。许多人在以10.09或10.39下订单之前，会比较2.85%和。实时查看EXG价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o的最高价格是10.09。在8.24 - 10.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o的绩效。

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o（EXG）的最低价格为8.24。将其与当前的10.09和8.24 - 10.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EXG股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.02和14.27%中可见。

日范围
10.03 10.09
年范围
8.24 10.09
前一天收盘价
10.02
开盘价
10.05
卖价
10.09
买价
10.39
最低价
10.03
最高价
10.09
交易量
339
日变化
0.70%
月变化
2.85%
6个月变化
6.10%
年变化
14.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%