EXG: Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o
今日EXG汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点10.03和高点10.09进行交易。
关注Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXG新闻
- EXG: High Yield And Global Diversification, But Valuations Prompt A 'Hold' (NYSE:EXG)
- How To Build A 7.93% Yield: A CEF Blueprint For Monthly Income (NYSEARCA:SPY)
- EXG: Limited Upside Growth But Still Attractive For Income Investors (NYSE:EXG)
- IGA: NAV Erosion Likely To Continue (NYSE:IGA)
- EXG: Attractively Valued Global Income Fund (Rating Upgrade) (NYSE:EXG)
- ExGen acquires second silver stream on South American gold mine
- EXG: Global Equity CEF Which Has Delivered In 2025 (NYSE:EXG)
- 2 Call Writing Funds Providing Monthly Distributions For Passive Income
- GNT: Gold Miners Appear Underpriced, And This Fund Could Benefit (NYSE:GNT)
常见问题解答
EXG股票今天的价格是多少？
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票今天的定价为10.09。它在10.03 - 10.09范围内交易，昨天的收盘价为10.02，交易量达到339。EXG的实时价格图表显示了这些更新。
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票是否支付股息？
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o目前的价值为10.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.27%和USD。实时查看图表以跟踪EXG走势。
如何购买EXG股票？
您可以以10.09的当前价格购买Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票。订单通常设置在10.09或10.39附近，而339和0.40%显示市场活动。立即关注EXG的实时图表更新。
如何投资EXG股票？
投资Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o需要考虑年度范围8.24 - 10.09和当前价格10.09。许多人在以10.09或10.39下订单之前，会比较2.85%和。实时查看EXG价格图表，了解每日变化。
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o的最高价格是10.09。在8.24 - 10.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o的绩效。
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o股票的最低价格是多少？
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o（EXG）的最低价格为8.24。将其与当前的10.09和8.24 - 10.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EXG股票是什么时候拆分的？
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund o历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.02和14.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.02
- 开盘价
- 10.05
- 卖价
- 10.09
- 买价
- 10.39
- 最低价
- 10.03
- 最高价
- 10.09
- 交易量
- 339
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- 2.85%
- 6个月变化
- 6.10%
- 年变化
- 14.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%