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EWZS: iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
Курс EWZS за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.61, а максимальная — 12.75.
Следите за динамикой iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWZS сегодня?
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) сегодня оценивается на уровне 12.61. Инструмент торгуется в пределах 12.61 - 12.75, вчерашнее закрытие составило 12.80, а торговый объем достиг 305. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWZS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 12.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.96% и USD. Отслеживайте движения EWZS на графике в реальном времени.
Как купить акции EWZS?
Вы можете купить акции iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) по текущей цене 12.61. Ордера обычно размещаются около 12.61 или 12.91, тогда как 305 и -1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWZS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWZS?
Инвестирование в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 12.50 - 16.46 и текущей цены 12.61. Многие сравнивают -4.83% и -16.49% перед размещением ордеров на 12.61 или 12.91. Изучайте ежедневные изменения цены EWZS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) за последний год составила 16.46. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 16.46, сравнение с 12.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 12.61 и 12.50 - 16.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWZS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWZS?
В прошлом iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.80 и -3.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.80
- Open
- 12.75
- Bid
- 12.61
- Ask
- 12.91
- Low
- 12.61
- High
- 12.75
- Объем
- 305
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- -4.83%
- 6-месячное изменение
- -16.49%
- Годовое изменение
- -3.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%