КотировкиРазделы
Валюты / EWZS
Назад в Рынок акций США

EWZS: iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

12.61 USD 0.19 (1.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWZS за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.61, а максимальная — 12.75.

Следите за динамикой iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EWZS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWZS сегодня?

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) сегодня оценивается на уровне 12.61. Инструмент торгуется в пределах 12.61 - 12.75, вчерашнее закрытие составило 12.80, а торговый объем достиг 305. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWZS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 12.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.96% и USD. Отслеживайте движения EWZS на графике в реальном времени.

Как купить акции EWZS?

Вы можете купить акции iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) по текущей цене 12.61. Ордера обычно размещаются около 12.61 или 12.91, тогда как 305 и -1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWZS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWZS?

Инвестирование в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 12.50 - 16.46 и текущей цены 12.61. Многие сравнивают -4.83% и -16.49% перед размещением ордеров на 12.61 или 12.91. Изучайте ежедневные изменения цены EWZS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) за последний год составила 16.46. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 16.46, сравнение с 12.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 12.61 и 12.50 - 16.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWZS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWZS?

В прошлом iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.80 и -3.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.61 12.75
Годовой диапазон
12.50 16.46
Предыдущее закрытие
12.80
Open
12.75
Bid
12.61
Ask
12.91
Low
12.61
High
12.75
Объем
305
Дневное изменение
-1.48%
Месячное изменение
-4.83%
6-месячное изменение
-16.49%
Годовое изменение
-3.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%