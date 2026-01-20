EWZS: iShares巴西小型股指数ETF
今日EWZS汇率已更改-3.57%。当日，交易品种以低点12.15和高点12.65进行交易。
关注iShares巴西小型股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EWZS股票今天的价格是多少？
iShares巴西小型股指数ETF股票今天的定价为12.16。它在12.15 - 12.65范围内交易，昨天的收盘价为12.61，交易量达到285。EWZS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares巴西小型股指数ETF股票是否支付股息？
iShares巴西小型股指数ETF目前的价值为12.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.39%和USD。实时查看图表以跟踪EWZS走势。
如何购买EWZS股票？
您可以以12.16的当前价格购买iShares巴西小型股指数ETF股票。订单通常设置在12.16或12.46附近，而285和-3.65%显示市场活动。立即关注EWZS的实时图表更新。
如何投资EWZS股票？
投资iShares巴西小型股指数ETF需要考虑年度范围12.15 - 16.46和当前价格12.16。许多人在以12.16或12.46下订单之前，会比较-8.23%和。实时查看EWZS价格图表，了解每日变化。
iShares巴西小型股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares巴西小型股指数ETF的最高价格是16.46。在12.15 - 16.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares巴西小型股指数ETF的绩效。
iShares巴西小型股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares巴西小型股指数ETF（EWZS）的最低价格为12.15。将其与当前的12.16和12.15 - 16.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWZS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWZS股票是什么时候拆分的？
iShares巴西小型股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.61和-7.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.61
- 开盘价
- 12.62
- 卖价
- 12.16
- 买价
- 12.46
- 最低价
- 12.15
- 最高价
- 12.65
- 交易量
- 285
- 日变化
- -3.57%
- 月变化
- -8.23%
- 6个月变化
- -19.47%
- 年变化
- -7.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%