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EWZS: iShares巴西小型股指数ETF

12.16 USD 0.45 (3.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWZS汇率已更改-3.57%。当日，交易品种以低点12.15和高点12.65进行交易。

关注iShares巴西小型股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWZS新闻

常见问题解答

EWZS股票今天的价格是多少？

iShares巴西小型股指数ETF股票今天的定价为12.16。它在12.15 - 12.65范围内交易，昨天的收盘价为12.61，交易量达到285。EWZS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares巴西小型股指数ETF股票是否支付股息？

iShares巴西小型股指数ETF目前的价值为12.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.39%和USD。实时查看图表以跟踪EWZS走势。

如何购买EWZS股票？

您可以以12.16的当前价格购买iShares巴西小型股指数ETF股票。订单通常设置在12.16或12.46附近，而285和-3.65%显示市场活动。立即关注EWZS的实时图表更新。

如何投资EWZS股票？

投资iShares巴西小型股指数ETF需要考虑年度范围12.15 - 16.46和当前价格12.16。许多人在以12.16或12.46下订单之前，会比较-8.23%和。实时查看EWZS价格图表，了解每日变化。

iShares巴西小型股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares巴西小型股指数ETF的最高价格是16.46。在12.15 - 16.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares巴西小型股指数ETF的绩效。

iShares巴西小型股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares巴西小型股指数ETF（EWZS）的最低价格为12.15。将其与当前的12.16和12.15 - 16.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWZS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWZS股票是什么时候拆分的？

iShares巴西小型股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.61和-7.39%中可见。

日范围
12.15 12.65
年范围
12.15 16.46
前一天收盘价
12.61
开盘价
12.62
卖价
12.16
买价
12.46
最低价
12.15
最高价
12.65
交易量
285
日变化
-3.57%
月变化
-8.23%
6个月变化
-19.47%
年变化
-7.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%