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EWX: SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
Курс EWX за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.40, а максимальная — 71.61.
Следите за динамикой SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWX сегодня?
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) сегодня оценивается на уровне 71.59. Инструмент торгуется в пределах 71.40 - 71.61, вчерашнее закрытие составило 71.32, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF?
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 71.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения EWX на графике в реальном времени.
Как купить акции EWX?
Вы можете купить акции SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) по текущей цене 71.59. Ордера обычно размещаются около 71.59 или 71.89, тогда как 41 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWX?
Инвестирование в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 64.38 - 76.60 и текущей цены 71.59. Многие сравнивают 5.09% и 4.92% перед размещением ордеров на 71.59 или 71.89. Изучайте ежедневные изменения цены EWX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) за последний год составила 76.60. Акции заметно колебались в пределах 64.38 - 76.60, сравнение с 71.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) за год составила 64.38. Сравнение с текущими 71.59 и 64.38 - 76.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWX?
В прошлом SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.32 и 4.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.32
- Open
- 71.57
- Bid
- 71.59
- Ask
- 71.89
- Low
- 71.40
- High
- 71.61
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 5.09%
- 6-месячное изменение
- 4.92%
- Годовое изменение
- 4.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%