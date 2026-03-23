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EWX: SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

71.59 USD 0.27 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWX за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.40, а максимальная — 71.61.

Следите за динамикой SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWX сегодня?

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) сегодня оценивается на уровне 71.59. Инструмент торгуется в пределах 71.40 - 71.61, вчерашнее закрытие составило 71.32, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF?

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 71.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения EWX на графике в реальном времени.

Как купить акции EWX?

Вы можете купить акции SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) по текущей цене 71.59. Ордера обычно размещаются около 71.59 или 71.89, тогда как 41 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWX?

Инвестирование в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 64.38 - 76.60 и текущей цены 71.59. Многие сравнивают 5.09% и 4.92% перед размещением ордеров на 71.59 или 71.89. Изучайте ежедневные изменения цены EWX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) за последний год составила 76.60. Акции заметно колебались в пределах 64.38 - 76.60, сравнение с 71.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) за год составила 64.38. Сравнение с текущими 71.59 и 64.38 - 76.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWX?

В прошлом SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.32 и 4.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.40 71.61
Годовой диапазон
64.38 76.60
Предыдущее закрытие
71.32
Open
71.57
Bid
71.59
Ask
71.89
Low
71.40
High
71.61
Объем
41
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
5.09%
6-месячное изменение
4.92%
Годовое изменение
4.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%