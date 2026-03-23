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EWX: SPDR 标普新兴市场小盘 ETF

71.45 USD 0.14 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWX汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点71.36和高点71.70进行交易。

关注SPDR 标普新兴市场小盘 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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EWX新闻

常见问题解答

EWX股票今天的价格是多少？

SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票今天的定价为71.45。它在71.36 - 71.70范围内交易，昨天的收盘价为71.59，交易量达到28。EWX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票是否支付股息？

SPDR 标普新兴市场小盘 ETF目前的价值为71.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.41%和USD。实时查看图表以跟踪EWX走势。

如何购买EWX股票？

您可以以71.45的当前价格购买SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票。订单通常设置在71.45或71.75附近，而28和-0.18%显示市场活动。立即关注EWX的实时图表更新。

如何投资EWX股票？

投资SPDR 标普新兴市场小盘 ETF需要考虑年度范围64.38 - 76.60和当前价格71.45。许多人在以71.45或71.75下订单之前，会比较4.89%和。实时查看EWX价格图表，了解每日变化。

SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR 标普新兴市场小盘 ETF的最高价格是76.60。在64.38 - 76.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 标普新兴市场小盘 ETF的绩效。

SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR 标普新兴市场小盘 ETF（EWX）的最低价格为64.38。将其与当前的71.45和64.38 - 76.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWX股票是什么时候拆分的？

SPDR 标普新兴市场小盘 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.59和4.41%中可见。

日范围
71.36 71.70
年范围
64.38 76.60
前一天收盘价
71.59
开盘价
71.58
卖价
71.45
买价
71.75
最低价
71.36
最高价
71.70
交易量
28
日变化
-0.20%
月变化
4.89%
6个月变化
4.72%
年变化
4.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%