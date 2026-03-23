EWX: SPDR 标普新兴市场小盘 ETF
今日EWX汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点71.36和高点71.70进行交易。
关注SPDR 标普新兴市场小盘 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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EWX新闻
常见问题解答
EWX股票今天的价格是多少？
SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票今天的定价为71.45。它在71.36 - 71.70范围内交易，昨天的收盘价为71.59，交易量达到28。EWX的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票是否支付股息？
SPDR 标普新兴市场小盘 ETF目前的价值为71.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.41%和USD。实时查看图表以跟踪EWX走势。
如何购买EWX股票？
您可以以71.45的当前价格购买SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票。订单通常设置在71.45或71.75附近，而28和-0.18%显示市场活动。立即关注EWX的实时图表更新。
如何投资EWX股票？
投资SPDR 标普新兴市场小盘 ETF需要考虑年度范围64.38 - 76.60和当前价格71.45。许多人在以71.45或71.75下订单之前，会比较4.89%和。实时查看EWX价格图表，了解每日变化。
SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR 标普新兴市场小盘 ETF的最高价格是76.60。在64.38 - 76.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 标普新兴市场小盘 ETF的绩效。
SPDR 标普新兴市场小盘 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR 标普新兴市场小盘 ETF（EWX）的最低价格为64.38。将其与当前的71.45和64.38 - 76.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWX股票是什么时候拆分的？
SPDR 标普新兴市场小盘 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.59和4.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.59
- 开盘价
- 71.58
- 卖价
- 71.45
- 买价
- 71.75
- 最低价
- 71.36
- 最高价
- 71.70
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 4.89%
- 6个月变化
- 4.72%
- 年变化
- 4.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%