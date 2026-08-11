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EWV: ProShares UltraShort MSCI Japan

16.62 USD 0.13 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWV за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.44, а максимальная — 16.62.

Следите за динамикой ProShares UltraShort MSCI Japan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWV сегодня?

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) сегодня оценивается на уровне 16.62. Инструмент торгуется в пределах 16.44 - 16.62, вчерашнее закрытие составило 16.49, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MSCI Japan?

ProShares UltraShort MSCI Japan в настоящее время оценивается в 16.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.48% и USD. Отслеживайте движения EWV на графике в реальном времени.

Как купить акции EWV?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) по текущей цене 16.62. Ордера обычно размещаются около 16.62 или 16.92, тогда как 15 и 1.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWV?

Инвестирование в ProShares UltraShort MSCI Japan предполагает учет годового диапазона 16.34 - 25.00 и текущей цены 16.62. Многие сравнивают -8.68% и -19.20% перед размещением ордеров на 16.62 или 16.92. Изучайте ежедневные изменения цены EWV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Japan?

Самая высокая цена ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 16.34 - 25.00, сравнение с 16.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MSCI Japan на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Japan?

Самая низкая цена ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) за год составила 16.34. Сравнение с текущими 16.62 и 16.34 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWV?

В прошлом ProShares UltraShort MSCI Japan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.49 и -16.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.44 16.62
Годовой диапазон
16.34 25.00
Предыдущее закрытие
16.49
Open
16.44
Bid
16.62
Ask
16.92
Low
16.44
High
16.62
Объем
15
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
-8.68%
6-месячное изменение
-19.20%
Годовое изменение
-16.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%