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EWV: ProShares UltraShort MSCI Japan
Курс EWV за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.44, а максимальная — 16.62.
Следите за динамикой ProShares UltraShort MSCI Japan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWV сегодня?
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) сегодня оценивается на уровне 16.62. Инструмент торгуется в пределах 16.44 - 16.62, вчерашнее закрытие составило 16.49, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MSCI Japan?
ProShares UltraShort MSCI Japan в настоящее время оценивается в 16.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.48% и USD. Отслеживайте движения EWV на графике в реальном времени.
Как купить акции EWV?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) по текущей цене 16.62. Ордера обычно размещаются около 16.62 или 16.92, тогда как 15 и 1.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWV?
Инвестирование в ProShares UltraShort MSCI Japan предполагает учет годового диапазона 16.34 - 25.00 и текущей цены 16.62. Многие сравнивают -8.68% и -19.20% перед размещением ордеров на 16.62 или 16.92. Изучайте ежедневные изменения цены EWV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Japan?
Самая высокая цена ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 16.34 - 25.00, сравнение с 16.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MSCI Japan на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Japan?
Самая низкая цена ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) за год составила 16.34. Сравнение с текущими 16.62 и 16.34 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWV?
В прошлом ProShares UltraShort MSCI Japan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.49 и -16.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.49
- Open
- 16.44
- Bid
- 16.62
- Ask
- 16.92
- Low
- 16.44
- High
- 16.62
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -8.68%
- 6-месячное изменение
- -19.20%
- Годовое изменение
- -16.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%