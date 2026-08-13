EWV: ProShares二倍做空MSCI日本ETF
今日EWV汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点16.41和高点16.49进行交易。
关注ProShares二倍做空MSCI日本ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EWV股票今天的价格是多少？
ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票今天的定价为16.43。它在16.41 - 16.49范围内交易，昨天的收盘价为16.62，交易量达到6。EWV的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票是否支付股息？
ProShares二倍做空MSCI日本ETF目前的价值为16.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.44%和USD。实时查看图表以跟踪EWV走势。
如何购买EWV股票？
您可以以16.43的当前价格购买ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票。订单通常设置在16.43或16.73附近，而6和-0.36%显示市场活动。立即关注EWV的实时图表更新。
如何投资EWV股票？
投资ProShares二倍做空MSCI日本ETF需要考虑年度范围16.34 - 25.00和当前价格16.43。许多人在以16.43或16.73下订单之前，会比较-9.73%和。实时查看EWV价格图表，了解每日变化。
ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares二倍做空MSCI日本ETF的最高价格是25.00。在16.34 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares二倍做空MSCI日本ETF的绩效。
ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票的最低价格是多少？
ProShares二倍做空MSCI日本ETF（EWV）的最低价格为16.34。将其与当前的16.43和16.34 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWV股票是什么时候拆分的？
ProShares二倍做空MSCI日本ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.62和-17.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.62
- 开盘价
- 16.49
- 卖价
- 16.43
- 买价
- 16.73
- 最低价
- 16.41
- 最高价
- 16.49
- 交易量
- 6
- 日变化
- -1.14%
- 月变化
- -9.73%
- 6个月变化
- -20.13%
- 年变化
- -17.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%