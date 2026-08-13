EWV股票今天的价格是多少？ ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票今天的定价为16.43。它在16.41 - 16.49范围内交易，昨天的收盘价为16.62，交易量达到6。EWV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票是否支付股息？ ProShares二倍做空MSCI日本ETF目前的价值为16.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.44%和USD。实时查看图表以跟踪EWV走势。

如何购买EWV股票？ 您可以以16.43的当前价格购买ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票。订单通常设置在16.43或16.73附近，而6和-0.36%显示市场活动。立即关注EWV的实时图表更新。

如何投资EWV股票？ 投资ProShares二倍做空MSCI日本ETF需要考虑年度范围16.34 - 25.00和当前价格16.43。许多人在以16.43或16.73下订单之前，会比较-9.73%和。实时查看EWV价格图表，了解每日变化。

ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares二倍做空MSCI日本ETF的最高价格是25.00。在16.34 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares二倍做空MSCI日本ETF的绩效。

ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票的最低价格是多少？ ProShares二倍做空MSCI日本ETF（EWV）的最低价格为16.34。将其与当前的16.43和16.34 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。