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EWV: ProShares二倍做空MSCI日本ETF

16.43 USD 0.19 (1.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWV汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点16.41和高点16.49进行交易。

关注ProShares二倍做空MSCI日本ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EWV股票今天的价格是多少？

ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票今天的定价为16.43。它在16.41 - 16.49范围内交易，昨天的收盘价为16.62，交易量达到6。EWV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票是否支付股息？

ProShares二倍做空MSCI日本ETF目前的价值为16.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.44%和USD。实时查看图表以跟踪EWV走势。

如何购买EWV股票？

您可以以16.43的当前价格购买ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票。订单通常设置在16.43或16.73附近，而6和-0.36%显示市场活动。立即关注EWV的实时图表更新。

如何投资EWV股票？

投资ProShares二倍做空MSCI日本ETF需要考虑年度范围16.34 - 25.00和当前价格16.43。许多人在以16.43或16.73下订单之前，会比较-9.73%和。实时查看EWV价格图表，了解每日变化。

ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares二倍做空MSCI日本ETF的最高价格是25.00。在16.34 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares二倍做空MSCI日本ETF的绩效。

ProShares二倍做空MSCI日本ETF股票的最低价格是多少？

ProShares二倍做空MSCI日本ETF（EWV）的最低价格为16.34。将其与当前的16.43和16.34 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWV股票是什么时候拆分的？

ProShares二倍做空MSCI日本ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.62和-17.44%中可见。

日范围
16.41 16.49
年范围
16.34 25.00
前一天收盘价
16.62
开盘价
16.49
卖价
16.43
买价
16.73
最低价
16.41
最高价
16.49
交易量
6
日变化
-1.14%
月变化
-9.73%
6个月变化
-20.13%
年变化
-17.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%