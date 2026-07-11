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EWT: iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF

102.20 USD 0.88 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWT за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.92, а максимальная — 102.71.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWT сегодня?

iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) сегодня оценивается на уровне 102.20. Инструмент торгуется в пределах 101.92 - 102.71, вчерашнее закрытие составило 103.08, а торговый объем достиг 6265. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF?

iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF в настоящее время оценивается в 102.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.22% и USD. Отслеживайте движения EWT на графике в реальном времени.

Как купить акции EWT?

Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) по текущей цене 102.20. Ордера обычно размещаются около 102.20 или 102.50, тогда как 6265 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWT?

Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF предполагает учет годового диапазона 67.99 - 112.78 и текущей цены 102.20. Многие сравнивают 5.76% и 37.75% перед размещением ордеров на 102.20 или 102.50. Изучайте ежедневные изменения цены EWT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF?

Самая высокая цена iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) за последний год составила 112.78. Акции заметно колебались в пределах 67.99 - 112.78, сравнение с 103.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF?

Самая низкая цена iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) за год составила 67.99. Сравнение с текущими 102.20 и 67.99 - 112.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWT?

В прошлом iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.08 и 41.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
101.92 102.71
Годовой диапазон
67.99 112.78
Предыдущее закрытие
103.08
Open
102.64
Bid
102.20
Ask
102.50
Low
101.92
High
102.71
Объем
6.265 K
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
5.76%
6-месячное изменение
37.75%
Годовое изменение
41.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%