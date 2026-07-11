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EWT: 台湾ETF-iShares MSCI

103.94 USD 1.74 (1.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWT汇率已更改1.70%。当日，交易品种以低点103.52和高点104.58进行交易。

关注台湾ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWT新闻

常见问题解答

EWT股票今天的价格是多少？

台湾ETF-iShares MSCI股票今天的定价为103.94。它在103.52 - 104.58范围内交易，昨天的收盘价为102.20，交易量达到8488。EWT的实时价格图表显示了这些更新。

台湾ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

台湾ETF-iShares MSCI目前的价值为103.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.62%和USD。实时查看图表以跟踪EWT走势。

如何购买EWT股票？

您可以以103.94的当前价格购买台湾ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在103.94或104.24附近，而8488和-0.17%显示市场活动。立即关注EWT的实时图表更新。

如何投资EWT股票？

投资台湾ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围67.99 - 112.78和当前价格103.94。许多人在以103.94或104.24下订单之前，会比较7.56%和。实时查看EWT价格图表，了解每日变化。

台湾ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，台湾ETF-iShares MSCI的最高价格是112.78。在67.99 - 112.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪台湾ETF-iShares MSCI的绩效。

台湾ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

台湾ETF-iShares MSCI（EWT）的最低价格为67.99。将其与当前的103.94和67.99 - 112.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWT股票是什么时候拆分的？

台湾ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.20和43.62%中可见。

日范围
103.52 104.58
年范围
67.99 112.78
前一天收盘价
102.20
开盘价
104.12
卖价
103.94
买价
104.24
最低价
103.52
最高价
104.58
交易量
8.488 K
日变化
1.70%
月变化
7.56%
6个月变化
40.10%
年变化
43.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%