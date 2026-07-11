EWT: 台湾ETF-iShares MSCI
今日EWT汇率已更改1.70%。当日，交易品种以低点103.52和高点104.58进行交易。
关注台湾ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EWT股票今天的价格是多少？
台湾ETF-iShares MSCI股票今天的定价为103.94。它在103.52 - 104.58范围内交易，昨天的收盘价为102.20，交易量达到8488。EWT的实时价格图表显示了这些更新。
台湾ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？
台湾ETF-iShares MSCI目前的价值为103.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.62%和USD。实时查看图表以跟踪EWT走势。
如何购买EWT股票？
您可以以103.94的当前价格购买台湾ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在103.94或104.24附近，而8488和-0.17%显示市场活动。立即关注EWT的实时图表更新。
如何投资EWT股票？
投资台湾ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围67.99 - 112.78和当前价格103.94。许多人在以103.94或104.24下订单之前，会比较7.56%和。实时查看EWT价格图表，了解每日变化。
台湾ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，台湾ETF-iShares MSCI的最高价格是112.78。在67.99 - 112.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪台湾ETF-iShares MSCI的绩效。
台湾ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？
台湾ETF-iShares MSCI（EWT）的最低价格为67.99。将其与当前的103.94和67.99 - 112.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWT股票是什么时候拆分的？
台湾ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.20和43.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 102.20
- 开盘价
- 104.12
- 卖价
- 103.94
- 买价
- 104.24
- 最低价
- 103.52
- 最高价
- 104.58
- 交易量
- 8.488 K
- 日变化
- 1.70%
- 月变化
- 7.56%
- 6个月变化
- 40.10%
- 年变化
- 43.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%