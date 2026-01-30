- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EWS: iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF
Курс EWS за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.15, а максимальная — 33.24.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EWS
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- Is Now the Time to Add Singapore ETFs to Your Portfolio?
- Oil Prices Still Offer Relief For Asia, But No Policy Pivot
- ETW: Decent For Income, But Likely To Underperform Over The Long Term (NYSE:ETW)
- Asia's Consumer Recovery: Winners And Laggards
- EWS For Asian Diversification (NYSEARCA:EWS)
- EWS: The Case For The Asian Tiger, But A Hold For Now (NYSEARCA:EWS)
- Экспорт Сингапура вырос на 38,4% в мае на фоне спроса на ИИ
- What Do ETFs In Asia Mean For Investors In Today’s Markets?
- Why Are Global Investors Looking To Asia As An Investment Destination?
- Global Exports Buoyed By Stockpiling As War Disrupts Services Trade
- Energy Shocks In Asia: Diverging Buffers, Diverging Growth
- Singapore’s Central Bank Tightens Policy As Inflation Risks Rise
- The Rally Around The World
- Weekly Commentary: Bubbles, Dams, War And Cracks
- EWS: Singapore Is The Artificial Intelligence Weathervane We All Need To Monitor (EWS)
- Oil Shock For Asia: Identifying The Key Pressure Points
- Asia’s Growth Hotspots Prompt Us To Upgrade GDP Forecasts
- Where Global Economies Sit In The AI Stack
- Hunting For Dividends: Is ASEAN Next?
- EWS: A Bad Proxy For Investing In Singapore (NYSEARCA:EWS)
- ASEAN Macro To Equity Markets: 5 Key Questions Shaping 2025 And Beyond
- Should Singapore ETFs Be Your Next Asia Allocation?
- AI‑Driven Trade Boosts Growth In Asia, While Singapore And Australia Near Policy Shifts
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWS сегодня?
iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF (EWS) сегодня оценивается на уровне 33.17. Инструмент торгуется в пределах 33.15 - 33.24, вчерашнее закрытие составило 33.25, а торговый объем достиг 1414. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF?
iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF в настоящее время оценивается в 33.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.93% и USD. Отслеживайте движения EWS на графике в реальном времени.
Как купить акции EWS?
Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF (EWS) по текущей цене 33.17. Ордера обычно размещаются около 33.17 или 33.47, тогда как 1414 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWS?
Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF предполагает учет годового диапазона 27.05 - 33.29 и текущей цены 33.17. Многие сравнивают 2.82% и 18.25% перед размещением ордеров на 33.17 или 33.47. Изучайте ежедневные изменения цены EWS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF?
Самая высокая цена iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF (EWS) за последний год составила 33.29. Акции заметно колебались в пределах 27.05 - 33.29, сравнение с 33.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF?
Самая низкая цена iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF (EWS) за год составила 27.05. Сравнение с текущими 33.17 и 27.05 - 33.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWS?
В прошлом iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.25 и 14.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.25
- Open
- 33.20
- Bid
- 33.17
- Ask
- 33.47
- Low
- 33.15
- High
- 33.24
- Объем
- 1.414 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- 18.25%
- Годовое изменение
- 14.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%