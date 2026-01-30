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EWS: 新加坡ETF-iShares MSCI

33.92 USD 0.75 (2.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWS汇率已更改2.26%。当日，交易品种以低点33.82和高点34.03进行交易。

关注新加坡ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

EWS新闻

常见问题解答

EWS股票今天的价格是多少？

新加坡ETF-iShares MSCI股票今天的定价为33.92。它在33.82 - 34.03范围内交易，昨天的收盘价为33.17，交易量达到2830。EWS的实时价格图表显示了这些更新。

新加坡ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

新加坡ETF-iShares MSCI目前的价值为33.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.53%和USD。实时查看图表以跟踪EWS走势。

如何购买EWS股票？

您可以以33.92的当前价格购买新加坡ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在33.92或34.22附近，而2830和0.27%显示市场活动。立即关注EWS的实时图表更新。

如何投资EWS股票？

投资新加坡ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围27.05 - 34.03和当前价格33.92。许多人在以33.92或34.22下订单之前，会比较5.15%和。实时查看EWS价格图表，了解每日变化。

新加坡ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，新加坡ETF-iShares MSCI的最高价格是34.03。在27.05 - 34.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪新加坡ETF-iShares MSCI的绩效。

新加坡ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

新加坡ETF-iShares MSCI（EWS）的最低价格为27.05。将其与当前的33.92和27.05 - 34.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWS股票是什么时候拆分的？

新加坡ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.17和17.53%中可见。

日范围
33.82 34.03
年范围
27.05 34.03
前一天收盘价
33.17
开盘价
33.83
卖价
33.92
买价
34.22
最低价
33.82
最高价
34.03
交易量
2.830 K
日变化
2.26%
月变化
5.15%
6个月变化
20.93%
年变化
17.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%