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EWQ: iShares MSCI France Index Fund

47.78 USD 0.14 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWQ за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.62, а максимальная — 47.84.

Следите за динамикой iShares MSCI France Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWQ сегодня?

iShares MSCI France Index Fund (EWQ) сегодня оценивается на уровне 47.78. Инструмент торгуется в пределах 47.62 - 47.84, вчерашнее закрытие составило 47.92, а торговый объем достиг 228. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI France Index Fund?

iShares MSCI France Index Fund в настоящее время оценивается в 47.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.49% и USD. Отслеживайте движения EWQ на графике в реальном времени.

Как купить акции EWQ?

Вы можете купить акции iShares MSCI France Index Fund (EWQ) по текущей цене 47.78. Ордера обычно размещаются около 47.78 или 48.08, тогда как 228 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWQ?

Инвестирование в iShares MSCI France Index Fund предполагает учет годового диапазона 41.58 - 48.26 и текущей цены 47.78. Многие сравнивают 1.68% и 2.73% перед размещением ордеров на 47.78 или 48.08. Изучайте ежедневные изменения цены EWQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI France Index Fund?

Самая высокая цена iShares MSCI France Index Fund (EWQ) за последний год составила 48.26. Акции заметно колебались в пределах 41.58 - 48.26, сравнение с 47.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI France Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI France Index Fund?

Самая низкая цена iShares MSCI France Index Fund (EWQ) за год составила 41.58. Сравнение с текущими 47.78 и 41.58 - 48.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWQ?

В прошлом iShares MSCI France Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.92 и 13.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.62 47.84
Годовой диапазон
41.58 48.26
Предыдущее закрытие
47.92
Open
47.72
Bid
47.78
Ask
48.08
Low
47.62
High
47.84
Объем
228
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
1.68%
6-месячное изменение
2.73%
Годовое изменение
13.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%