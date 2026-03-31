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EWQ: iShares MSCI France Index Fund
Курс EWQ за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.62, а максимальная — 47.84.
Следите за динамикой iShares MSCI France Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWQ сегодня?
iShares MSCI France Index Fund (EWQ) сегодня оценивается на уровне 47.78. Инструмент торгуется в пределах 47.62 - 47.84, вчерашнее закрытие составило 47.92, а торговый объем достиг 228. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI France Index Fund?
iShares MSCI France Index Fund в настоящее время оценивается в 47.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.49% и USD. Отслеживайте движения EWQ на графике в реальном времени.
Как купить акции EWQ?
Вы можете купить акции iShares MSCI France Index Fund (EWQ) по текущей цене 47.78. Ордера обычно размещаются около 47.78 или 48.08, тогда как 228 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWQ?
Инвестирование в iShares MSCI France Index Fund предполагает учет годового диапазона 41.58 - 48.26 и текущей цены 47.78. Многие сравнивают 1.68% и 2.73% перед размещением ордеров на 47.78 или 48.08. Изучайте ежедневные изменения цены EWQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI France Index Fund?
Самая высокая цена iShares MSCI France Index Fund (EWQ) за последний год составила 48.26. Акции заметно колебались в пределах 41.58 - 48.26, сравнение с 47.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI France Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI France Index Fund?
Самая низкая цена iShares MSCI France Index Fund (EWQ) за год составила 41.58. Сравнение с текущими 47.78 и 41.58 - 48.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWQ?
В прошлом iShares MSCI France Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.92 и 13.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.92
- Open
- 47.72
- Bid
- 47.78
- Ask
- 48.08
- Low
- 47.62
- High
- 47.84
- Объем
- 228
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 1.68%
- 6-месячное изменение
- 2.73%
- Годовое изменение
- 13.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%