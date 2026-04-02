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EWQ: 法国ETF-iShares MSCI

47.69 USD 0.09 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWQ汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点47.64和高点47.91进行交易。

关注法国ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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EWQ新闻

常见问题解答

EWQ股票今天的价格是多少？

法国ETF-iShares MSCI股票今天的定价为47.69。它在47.64 - 47.91范围内交易，昨天的收盘价为47.78，交易量达到252。EWQ的实时价格图表显示了这些更新。

法国ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

法国ETF-iShares MSCI目前的价值为47.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.28%和USD。实时查看图表以跟踪EWQ走势。

如何购买EWQ股票？

您可以以47.69的当前价格购买法国ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在47.69或47.99附近，而252和-0.27%显示市场活动。立即关注EWQ的实时图表更新。

如何投资EWQ股票？

投资法国ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围41.58 - 48.26和当前价格47.69。许多人在以47.69或47.99下订单之前，会比较1.49%和。实时查看EWQ价格图表，了解每日变化。

法国ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，法国ETF-iShares MSCI的最高价格是48.26。在41.58 - 48.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪法国ETF-iShares MSCI的绩效。

法国ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

法国ETF-iShares MSCI（EWQ）的最低价格为41.58。将其与当前的47.69和41.58 - 48.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWQ股票是什么时候拆分的？

法国ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.78和13.28%中可见。

日范围
47.64 47.91
年范围
41.58 48.26
前一天收盘价
47.78
开盘价
47.82
卖价
47.69
买价
47.99
最低价
47.64
最高价
47.91
交易量
252
日变化
-0.19%
月变化
1.49%
6个月变化
2.54%
年变化
13.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%