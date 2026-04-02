EWQ: 法国ETF-iShares MSCI
今日EWQ汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点47.64和高点47.91进行交易。
关注法国ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
EWQ股票今天的价格是多少？
法国ETF-iShares MSCI股票今天的定价为47.69。它在47.64 - 47.91范围内交易，昨天的收盘价为47.78，交易量达到252。EWQ的实时价格图表显示了这些更新。
法国ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？
法国ETF-iShares MSCI目前的价值为47.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.28%和USD。实时查看图表以跟踪EWQ走势。
如何购买EWQ股票？
您可以以47.69的当前价格购买法国ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在47.69或47.99附近，而252和-0.27%显示市场活动。立即关注EWQ的实时图表更新。
如何投资EWQ股票？
投资法国ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围41.58 - 48.26和当前价格47.69。许多人在以47.69或47.99下订单之前，会比较1.49%和。实时查看EWQ价格图表，了解每日变化。
法国ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，法国ETF-iShares MSCI的最高价格是48.26。在41.58 - 48.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪法国ETF-iShares MSCI的绩效。
法国ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？
法国ETF-iShares MSCI（EWQ）的最低价格为41.58。将其与当前的47.69和41.58 - 48.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWQ股票是什么时候拆分的？
法国ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.78和13.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.78
- 开盘价
- 47.82
- 卖价
- 47.69
- 买价
- 47.99
- 最低价
- 47.64
- 最高价
- 47.91
- 交易量
- 252
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 1.49%
- 6个月变化
- 2.54%
- 年变化
- 13.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%