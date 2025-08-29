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EWM: iShares MSCI Malaysia Index Fund
Курс EWM за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.04, а максимальная — 28.13.
Следите за динамикой iShares MSCI Malaysia Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWM сегодня?
iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) сегодня оценивается на уровне 28.04. Инструмент торгуется в пределах 28.04 - 28.13, вчерашнее закрытие составило 28.17, а торговый объем достиг 185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Malaysia Index Fund?
iShares MSCI Malaysia Index Fund в настоящее время оценивается в 28.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.52% и USD. Отслеживайте движения EWM на графике в реальном времени.
Как купить акции EWM?
Вы можете купить акции iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) по текущей цене 28.04. Ордера обычно размещаются около 28.04 или 28.34, тогда как 185 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWM?
Инвестирование в iShares MSCI Malaysia Index Fund предполагает учет годового диапазона 24.65 - 30.63 и текущей цены 28.04. Многие сравнивают 0.36% и -1.96% перед размещением ордеров на 28.04 или 28.34. Изучайте ежедневные изменения цены EWM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Malaysia Index Fund?
Самая высокая цена iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) за последний год составила 30.63. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 30.63, сравнение с 28.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Malaysia Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Malaysia Index Fund?
Самая низкая цена iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 28.04 и 24.65 - 30.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWM?
В прошлом iShares MSCI Malaysia Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.17 и 13.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.17
- Open
- 28.12
- Bid
- 28.04
- Ask
- 28.34
- Low
- 28.04
- High
- 28.13
- Объем
- 185
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.96%
- Годовое изменение
- 13.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%