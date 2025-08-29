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EWM: iShares MSCI Malaysia Index Fund

28.04 USD 0.13 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWM за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.04, а максимальная — 28.13.

Следите за динамикой iShares MSCI Malaysia Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWM сегодня?

iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) сегодня оценивается на уровне 28.04. Инструмент торгуется в пределах 28.04 - 28.13, вчерашнее закрытие составило 28.17, а торговый объем достиг 185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Malaysia Index Fund?

iShares MSCI Malaysia Index Fund в настоящее время оценивается в 28.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.52% и USD. Отслеживайте движения EWM на графике в реальном времени.

Как купить акции EWM?

Вы можете купить акции iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) по текущей цене 28.04. Ордера обычно размещаются около 28.04 или 28.34, тогда как 185 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWM?

Инвестирование в iShares MSCI Malaysia Index Fund предполагает учет годового диапазона 24.65 - 30.63 и текущей цены 28.04. Многие сравнивают 0.36% и -1.96% перед размещением ордеров на 28.04 или 28.34. Изучайте ежедневные изменения цены EWM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Malaysia Index Fund?

Самая высокая цена iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) за последний год составила 30.63. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 30.63, сравнение с 28.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Malaysia Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Malaysia Index Fund?

Самая низкая цена iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 28.04 и 24.65 - 30.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWM?

В прошлом iShares MSCI Malaysia Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.17 и 13.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.04 28.13
Годовой диапазон
24.65 30.63
Предыдущее закрытие
28.17
Open
28.12
Bid
28.04
Ask
28.34
Low
28.04
High
28.13
Объем
185
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.96%
Годовое изменение
13.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%