EWM: 马来西亚ETF-iShares MSCI
今日EWM汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点28.03和高点28.08进行交易。
关注马来西亚ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
EWM股票今天的价格是多少？
马来西亚ETF-iShares MSCI股票今天的定价为28.08。它在28.03 - 28.08范围内交易，昨天的收盘价为28.04，交易量达到125。EWM的实时价格图表显示了这些更新。
马来西亚ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？
马来西亚ETF-iShares MSCI目前的价值为28.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.68%和USD。实时查看图表以跟踪EWM走势。
如何购买EWM股票？
您可以以28.08的当前价格购买马来西亚ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在28.08或28.38附近，而125和0.07%显示市场活动。立即关注EWM的实时图表更新。
如何投资EWM股票？
投资马来西亚ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围24.65 - 30.63和当前价格28.08。许多人在以28.08或28.38下订单之前，会比较0.50%和。实时查看EWM价格图表，了解每日变化。
马来西亚ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，马来西亚ETF-iShares MSCI的最高价格是30.63。在24.65 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪马来西亚ETF-iShares MSCI的绩效。
马来西亚ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？
马来西亚ETF-iShares MSCI（EWM）的最低价格为24.65。将其与当前的28.08和24.65 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWM股票是什么时候拆分的？
马来西亚ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.04和13.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.04
- 开盘价
- 28.06
- 卖价
- 28.08
- 买价
- 28.38
- 最低价
- 28.03
- 最高价
- 28.08
- 交易量
- 125
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- -1.82%
- 年变化
- 13.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%