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EWM: 马来西亚ETF-iShares MSCI

28.08 USD 0.04 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWM汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点28.03和高点28.08进行交易。

关注马来西亚ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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EWM新闻

常见问题解答

EWM股票今天的价格是多少？

马来西亚ETF-iShares MSCI股票今天的定价为28.08。它在28.03 - 28.08范围内交易，昨天的收盘价为28.04，交易量达到125。EWM的实时价格图表显示了这些更新。

马来西亚ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

马来西亚ETF-iShares MSCI目前的价值为28.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.68%和USD。实时查看图表以跟踪EWM走势。

如何购买EWM股票？

您可以以28.08的当前价格购买马来西亚ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在28.08或28.38附近，而125和0.07%显示市场活动。立即关注EWM的实时图表更新。

如何投资EWM股票？

投资马来西亚ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围24.65 - 30.63和当前价格28.08。许多人在以28.08或28.38下订单之前，会比较0.50%和。实时查看EWM价格图表，了解每日变化。

马来西亚ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，马来西亚ETF-iShares MSCI的最高价格是30.63。在24.65 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪马来西亚ETF-iShares MSCI的绩效。

马来西亚ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

马来西亚ETF-iShares MSCI（EWM）的最低价格为24.65。将其与当前的28.08和24.65 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWM股票是什么时候拆分的？

马来西亚ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.04和13.68%中可见。

日范围
28.03 28.08
年范围
24.65 30.63
前一天收盘价
28.04
开盘价
28.06
卖价
28.08
买价
28.38
最低价
28.03
最高价
28.08
交易量
125
日变化
0.14%
月变化
0.50%
6个月变化
-1.82%
年变化
13.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%