- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EWL: iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF
Курс EWL за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.21, а максимальная — 64.48.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EWL
- ETW: Decent For Income, But Likely To Underperform Over The Long Term (NYSE:ETW)
- The Rally Around The World
- EWL: No Energy, Light On Tech, Premium P/E (NYSEARCA:EWL)
- Country ETFs Crushing It
- EWL: February Could Be Quite Big For Swiss Macro (NYSEARCA:EWL)
- Trump Unveils $200 Billion Trade Deal With Switzerland And Liechtenstein To Cull $38.5 Billion US Goods Deficit By 2028 - Franklin FTSE Switzerland ETF (ARCA:FLSW), iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF (ARCA:EWL)
- EWL: Why This Fund Will Lag Broader International Funds (NYSEARCA:EWL)
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWL сегодня?
iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) сегодня оценивается на уровне 64.35. Инструмент торгуется в пределах 64.21 - 64.48, вчерашнее закрытие составило 64.50, а торговый объем достиг 317. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF?
iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF в настоящее время оценивается в 64.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.74% и USD. Отслеживайте движения EWL на графике в реальном времени.
Как купить акции EWL?
Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) по текущей цене 64.35. Ордера обычно размещаются около 64.35 или 64.65, тогда как 317 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWL?
Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF предполагает учет годового диапазона 55.97 - 65.52 и текущей цены 64.35. Многие сравнивают 1.64% и 1.18% перед размещением ордеров на 64.35 или 64.65. Изучайте ежедневные изменения цены EWL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF?
Самая высокая цена iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) за последний год составила 65.52. Акции заметно колебались в пределах 55.97 - 65.52, сравнение с 64.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF?
Самая низкая цена iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) за год составила 55.97. Сравнение с текущими 64.35 и 55.97 - 65.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWL?
В прошлом iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.50 и 0.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.50
- Open
- 64.39
- Bid
- 64.35
- Ask
- 64.65
- Low
- 64.21
- High
- 64.48
- Объем
- 317
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 1.18%
- Годовое изменение
- 0.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%