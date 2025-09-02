EWL: iShares瑞士股市ETF
今日EWL汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点63.95和高点64.61进行交易。
关注iShares瑞士股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
EWL新闻
- ETW: Decent For Income, But Likely To Underperform Over The Long Term (NYSE:ETW)
- The Rally Around The World
- EWL: No Energy, Light On Tech, Premium P/E (NYSEARCA:EWL)
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- EWL: February Could Be Quite Big For Swiss Macro (NYSEARCA:EWL)
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- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
常见问题解答
EWL股票今天的价格是多少？
iShares瑞士股市ETF股票今天的定价为64.06。它在63.95 - 64.61范围内交易，昨天的收盘价为64.35，交易量达到307。EWL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares瑞士股市ETF股票是否支付股息？
iShares瑞士股市ETF目前的价值为64.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.28%和USD。实时查看图表以跟踪EWL走势。
如何购买EWL股票？
您可以以64.06的当前价格购买iShares瑞士股市ETF股票。订单通常设置在64.06或64.36附近，而307和-0.62%显示市场活动。立即关注EWL的实时图表更新。
如何投资EWL股票？
投资iShares瑞士股市ETF需要考虑年度范围55.97 - 65.52和当前价格64.06。许多人在以64.06或64.36下订单之前，会比较1.18%和。实时查看EWL价格图表，了解每日变化。
iShares瑞士股市ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares瑞士股市ETF的最高价格是65.52。在55.97 - 65.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares瑞士股市ETF的绩效。
iShares瑞士股市ETF股票的最低价格是多少？
iShares瑞士股市ETF（EWL）的最低价格为55.97。将其与当前的64.06和55.97 - 65.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWL股票是什么时候拆分的？
iShares瑞士股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.35和0.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.35
- 开盘价
- 64.46
- 卖价
- 64.06
- 买价
- 64.36
- 最低价
- 63.95
- 最高价
- 64.61
- 交易量
- 307
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 0.72%
- 年变化
- 0.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%