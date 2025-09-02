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EWL: iShares瑞士股市ETF

64.06 USD 0.29 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWL汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点63.95和高点64.61进行交易。

关注iShares瑞士股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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EWL新闻

常见问题解答

EWL股票今天的价格是多少？

iShares瑞士股市ETF股票今天的定价为64.06。它在63.95 - 64.61范围内交易，昨天的收盘价为64.35，交易量达到307。EWL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares瑞士股市ETF股票是否支付股息？

iShares瑞士股市ETF目前的价值为64.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.28%和USD。实时查看图表以跟踪EWL走势。

如何购买EWL股票？

您可以以64.06的当前价格购买iShares瑞士股市ETF股票。订单通常设置在64.06或64.36附近，而307和-0.62%显示市场活动。立即关注EWL的实时图表更新。

如何投资EWL股票？

投资iShares瑞士股市ETF需要考虑年度范围55.97 - 65.52和当前价格64.06。许多人在以64.06或64.36下订单之前，会比较1.18%和。实时查看EWL价格图表，了解每日变化。

iShares瑞士股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares瑞士股市ETF的最高价格是65.52。在55.97 - 65.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares瑞士股市ETF的绩效。

iShares瑞士股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares瑞士股市ETF（EWL）的最低价格为55.97。将其与当前的64.06和55.97 - 65.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWL股票是什么时候拆分的？

iShares瑞士股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.35和0.28%中可见。

日范围
63.95 64.61
年范围
55.97 65.52
前一天收盘价
64.35
开盘价
64.46
卖价
64.06
买价
64.36
最低价
63.95
最高价
64.61
交易量
307
日变化
-0.45%
月变化
1.18%
6个月变化
0.72%
年变化
0.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%