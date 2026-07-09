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EWJV: iShares MSCI Japan Value ETF

47.35 USD 0.79 (1.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWJV за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.31, а максимальная — 47.66.

Следите за динамикой iShares MSCI Japan Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWJV сегодня?

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) сегодня оценивается на уровне 47.35. Инструмент торгуется в пределах 47.31 - 47.66, вчерашнее закрытие составило 48.14, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWJV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Japan Value ETF?

iShares MSCI Japan Value ETF в настоящее время оценивается в 47.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.47% и USD. Отслеживайте движения EWJV на графике в реальном времени.

Как купить акции EWJV?

Вы можете купить акции iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) по текущей цене 47.35. Ордера обычно размещаются около 47.35 или 47.65, тогда как 129 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWJV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWJV?

Инвестирование в iShares MSCI Japan Value ETF предполагает учет годового диапазона 37.41 - 48.26 и текущей цены 47.35. Многие сравнивают 1.98% и 6.21% перед размещением ордеров на 47.35 или 47.65. Изучайте ежедневные изменения цены EWJV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Japan Value ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) за последний год составила 48.26. Акции заметно колебались в пределах 37.41 - 48.26, сравнение с 48.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Japan Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Japan Value ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) за год составила 37.41. Сравнение с текущими 47.35 и 37.41 - 48.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWJV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWJV?

В прошлом iShares MSCI Japan Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.14 и 24.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.31 47.66
Годовой диапазон
37.41 48.26
Предыдущее закрытие
48.14
Open
47.52
Bid
47.35
Ask
47.65
Low
47.31
High
47.66
Объем
129
Дневное изменение
-1.64%
Месячное изменение
1.98%
6-месячное изменение
6.21%
Годовое изменение
24.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%