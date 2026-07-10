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EWJV: iShares MSCI Japan Value ETF

47.46 USD 0.11 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWJV汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点47.39和高点47.78进行交易。

关注iShares MSCI Japan Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWJV新闻

常见问题解答

EWJV股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Japan Value ETF股票今天的定价为47.46。它在47.39 - 47.78范围内交易，昨天的收盘价为47.35，交易量达到172。EWJV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Japan Value ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Japan Value ETF目前的价值为47.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.76%和USD。实时查看图表以跟踪EWJV走势。

如何购买EWJV股票？

您可以以47.46的当前价格购买iShares MSCI Japan Value ETF股票。订单通常设置在47.46或47.76附近，而172和-0.40%显示市场活动。立即关注EWJV的实时图表更新。

如何投资EWJV股票？

投资iShares MSCI Japan Value ETF需要考虑年度范围37.41 - 48.26和当前价格47.46。许多人在以47.46或47.76下订单之前，会比较2.22%和。实时查看EWJV价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Japan Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Japan Value ETF的最高价格是48.26。在37.41 - 48.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Japan Value ETF的绩效。

iShares MSCI Japan Value ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Japan Value ETF（EWJV）的最低价格为37.41。将其与当前的47.46和37.41 - 48.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWJV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWJV股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Japan Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.35和24.76%中可见。

日范围
47.39 47.78
年范围
37.41 48.26
前一天收盘价
47.35
开盘价
47.65
卖价
47.46
买价
47.76
最低价
47.39
最高价
47.78
交易量
172
日变化
0.23%
月变化
2.22%
6个月变化
6.46%
年变化
24.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%