EWJV: iShares MSCI Japan Value ETF
今日EWJV汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点47.39和高点47.78进行交易。
关注iShares MSCI Japan Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EWJV股票今天的价格是多少？
iShares MSCI Japan Value ETF股票今天的定价为47.46。它在47.39 - 47.78范围内交易，昨天的收盘价为47.35，交易量达到172。EWJV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI Japan Value ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI Japan Value ETF目前的价值为47.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.76%和USD。实时查看图表以跟踪EWJV走势。
如何购买EWJV股票？
您可以以47.46的当前价格购买iShares MSCI Japan Value ETF股票。订单通常设置在47.46或47.76附近，而172和-0.40%显示市场活动。立即关注EWJV的实时图表更新。
如何投资EWJV股票？
投资iShares MSCI Japan Value ETF需要考虑年度范围37.41 - 48.26和当前价格47.46。许多人在以47.46或47.76下订单之前，会比较2.22%和。实时查看EWJV价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Japan Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Japan Value ETF的最高价格是48.26。在37.41 - 48.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Japan Value ETF的绩效。
iShares MSCI Japan Value ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Japan Value ETF（EWJV）的最低价格为37.41。将其与当前的47.46和37.41 - 48.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWJV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWJV股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI Japan Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.35和24.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.35
- 开盘价
- 47.65
- 卖价
- 47.46
- 买价
- 47.76
- 最低价
- 47.39
- 最高价
- 47.78
- 交易量
- 172
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 2.22%
- 6个月变化
- 6.46%
- 年变化
- 24.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%