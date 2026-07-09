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EWH: iShares MSCI Hong Kong Index Fund
Курс EWH за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.71, а максимальная — 22.83.
Следите за динамикой iShares MSCI Hong Kong Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWH сегодня?
iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) сегодня оценивается на уровне 22.80. Инструмент торгуется в пределах 22.71 - 22.83, вчерашнее закрытие составило 22.74, а торговый объем достиг 2608. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Hong Kong Index Fund?
iShares MSCI Hong Kong Index Fund в настоящее время оценивается в 22.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.85% и USD. Отслеживайте движения EWH на графике в реальном времени.
Как купить акции EWH?
Вы можете купить акции iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) по текущей цене 22.80. Ордера обычно размещаются около 22.80 или 23.10, тогда как 2608 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWH?
Инвестирование в iShares MSCI Hong Kong Index Fund предполагает учет годового диапазона 20.60 - 24.64 и текущей цены 22.80. Многие сравнивают -0.39% и -3.59% перед размещением ордеров на 22.80 или 23.10. Изучайте ежедневные изменения цены EWH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Hong Kong Index Fund?
Самая высокая цена iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) за последний год составила 24.64. Акции заметно колебались в пределах 20.60 - 24.64, сравнение с 22.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Hong Kong Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Hong Kong Index Fund?
Самая низкая цена iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) за год составила 20.60. Сравнение с текущими 22.80 и 20.60 - 24.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWH?
В прошлом iShares MSCI Hong Kong Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.74 и 7.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.74
- Open
- 22.80
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.71
- High
- 22.83
- Объем
- 2.608 K
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- -3.59%
- Годовое изменение
- 7.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%