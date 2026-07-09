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EWH: 香港ETF-iShares MSCI

22.49 USD 0.31 (1.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWH汇率已更改-1.36%。当日，交易品种以低点22.43和高点22.56进行交易。

关注香港ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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EWH新闻

常见问题解答

EWH股票今天的价格是多少？

香港ETF-iShares MSCI股票今天的定价为22.49。它在22.43 - 22.56范围内交易，昨天的收盘价为22.80，交易量达到2513。EWH的实时价格图表显示了这些更新。

香港ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

香港ETF-iShares MSCI目前的价值为22.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.39%和USD。实时查看图表以跟踪EWH走势。

如何购买EWH股票？

您可以以22.49的当前价格购买香港ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在22.49或22.79附近，而2513和-0.31%显示市场活动。立即关注EWH的实时图表更新。

如何投资EWH股票？

投资香港ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围20.60 - 24.64和当前价格22.49。许多人在以22.49或22.79下订单之前，会比较-1.75%和。实时查看EWH价格图表，了解每日变化。

香港ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，香港ETF-iShares MSCI的最高价格是24.64。在20.60 - 24.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪香港ETF-iShares MSCI的绩效。

香港ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

香港ETF-iShares MSCI（EWH）的最低价格为20.60。将其与当前的22.49和20.60 - 24.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWH股票是什么时候拆分的？

香港ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.80和6.39%中可见。

日范围
22.43 22.56
年范围
20.60 24.64
前一天收盘价
22.80
开盘价
22.56
卖价
22.49
买价
22.79
最低价
22.43
最高价
22.56
交易量
2.513 K
日变化
-1.36%
月变化
-1.75%
6个月变化
-4.90%
年变化
6.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%