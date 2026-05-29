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EWG: iShares MSCI Germany Index Fund

43.88 USD 0.14 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWG за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.83, а максимальная — 43.97.

Следите за динамикой iShares MSCI Germany Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWG сегодня?

iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) сегодня оценивается на уровне 43.88. Инструмент торгуется в пределах 43.83 - 43.97, вчерашнее закрытие составило 44.02, а торговый объем достиг 744. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Germany Index Fund?

iShares MSCI Germany Index Fund в настоящее время оценивается в 43.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.10% и USD. Отслеживайте движения EWG на графике в реальном времени.

Как купить акции EWG?

Вы можете купить акции iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) по текущей цене 43.88. Ордера обычно размещаются около 43.88 или 44.18, тогда как 744 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWG?

Инвестирование в iShares MSCI Germany Index Fund предполагает учет годового диапазона 37.97 - 44.65 и текущей цены 43.88. Многие сравнивают 1.43% и 2.24% перед размещением ордеров на 43.88 или 44.18. Изучайте ежедневные изменения цены EWG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Germany Index Fund?

Самая высокая цена iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) за последний год составила 44.65. Акции заметно колебались в пределах 37.97 - 44.65, сравнение с 44.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Germany Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Germany Index Fund?

Самая низкая цена iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) за год составила 37.97. Сравнение с текущими 43.88 и 37.97 - 44.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWG?

В прошлом iShares MSCI Germany Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.02 и 7.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.83 43.97
Годовой диапазон
37.97 44.65
Предыдущее закрытие
44.02
Open
43.96
Bid
43.88
Ask
44.18
Low
43.83
High
43.97
Объем
744
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
1.43%
6-месячное изменение
2.24%
Годовое изменение
7.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%