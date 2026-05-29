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EWG: iShares MSCI Germany Index Fund
Курс EWG за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.83, а максимальная — 43.97.
Следите за динамикой iShares MSCI Germany Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWG сегодня?
iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) сегодня оценивается на уровне 43.88. Инструмент торгуется в пределах 43.83 - 43.97, вчерашнее закрытие составило 44.02, а торговый объем достиг 744. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Germany Index Fund?
iShares MSCI Germany Index Fund в настоящее время оценивается в 43.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.10% и USD. Отслеживайте движения EWG на графике в реальном времени.
Как купить акции EWG?
Вы можете купить акции iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) по текущей цене 43.88. Ордера обычно размещаются около 43.88 или 44.18, тогда как 744 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWG?
Инвестирование в iShares MSCI Germany Index Fund предполагает учет годового диапазона 37.97 - 44.65 и текущей цены 43.88. Многие сравнивают 1.43% и 2.24% перед размещением ордеров на 43.88 или 44.18. Изучайте ежедневные изменения цены EWG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Germany Index Fund?
Самая высокая цена iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) за последний год составила 44.65. Акции заметно колебались в пределах 37.97 - 44.65, сравнение с 44.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Germany Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Germany Index Fund?
Самая низкая цена iShares MSCI Germany Index Fund (EWG) за год составила 37.97. Сравнение с текущими 43.88 и 37.97 - 44.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWG?
В прошлом iShares MSCI Germany Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.02 и 7.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.02
- Open
- 43.96
- Bid
- 43.88
- Ask
- 44.18
- Low
- 43.83
- High
- 43.97
- Объем
- 744
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.43%
- 6-месячное изменение
- 2.24%
- Годовое изменение
- 7.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%