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EWG: 德国ETF-iShares MSCI

43.99 USD 0.11 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWG汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点43.91和高点44.16进行交易。

关注德国ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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EWG新闻

常见问题解答

EWG股票今天的价格是多少？

德国ETF-iShares MSCI股票今天的定价为43.99。它在43.91 - 44.16范围内交易，昨天的收盘价为43.88，交易量达到494。EWG的实时价格图表显示了这些更新。

德国ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

德国ETF-iShares MSCI目前的价值为43.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.37%和USD。实时查看图表以跟踪EWG走势。

如何购买EWG股票？

您可以以43.99的当前价格购买德国ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在43.99或44.29附近，而494和-0.07%显示市场活动。立即关注EWG的实时图表更新。

如何投资EWG股票？

投资德国ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围37.97 - 44.65和当前价格43.99。许多人在以43.99或44.29下订单之前，会比较1.69%和。实时查看EWG价格图表，了解每日变化。

德国ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，德国ETF-iShares MSCI的最高价格是44.65。在37.97 - 44.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪德国ETF-iShares MSCI的绩效。

德国ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

德国ETF-iShares MSCI（EWG）的最低价格为37.97。将其与当前的43.99和37.97 - 44.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWG股票是什么时候拆分的？

德国ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.88和7.37%中可见。

日范围
43.91 44.16
年范围
37.97 44.65
前一天收盘价
43.88
开盘价
44.02
卖价
43.99
买价
44.29
最低价
43.91
最高价
44.16
交易量
494
日变化
0.25%
月变化
1.69%
6个月变化
2.49%
年变化
7.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%