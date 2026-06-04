EWG: 德国ETF-iShares MSCI
今日EWG汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点43.91和高点44.16进行交易。
关注德国ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWG新闻
- Rates Spark: Tricky Relative Value Amid Geopolitics
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- German Industry Shows Surprising Resilience In June
- Low Water Levels Are New Setback For The German Economy
- German Inflation Shows Its Uglier Side
- German Ifo Index Improves For Third Consecutive Month In July
- Demand For Consumer Services Has Been Volatile So Far In 2026 Due To Middle East War
- World Markets Watchlist: July 13, 2026
- Growth Broadens As Markets Look Beyond Geopolitics
- Rates Spark: Sentiment Looking Through Geopolitical Risks
- Rates: Curve Pivots And Steady Spreads
- Rates Spark: A Higher Real Starting Point
- Rates Spark: Another Push Higher In Real Rates
- German Industry Defies Recession Fears In May
- German Industrial Orders Rebounded In May
- ETW: Decent For Income, But Likely To Underperform Over The Long Term (NYSE:ETW)
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2026
- German Inflation Drops To Lowest Level Since Start Of Middle East War
- German Labor Market Weakening Takes A Pause In June
- German Optimism Returns
- World Markets Watchlist: June 22, 2026
- World Markets Watchlist: June 15, 2026
- Rates Spark: The Damage Has Been Done
- Rates Spark: Spread Exposures
常见问题解答
EWG股票今天的价格是多少？
德国ETF-iShares MSCI股票今天的定价为43.99。它在43.91 - 44.16范围内交易，昨天的收盘价为43.88，交易量达到494。EWG的实时价格图表显示了这些更新。
德国ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？
德国ETF-iShares MSCI目前的价值为43.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.37%和USD。实时查看图表以跟踪EWG走势。
如何购买EWG股票？
您可以以43.99的当前价格购买德国ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在43.99或44.29附近，而494和-0.07%显示市场活动。立即关注EWG的实时图表更新。
如何投资EWG股票？
投资德国ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围37.97 - 44.65和当前价格43.99。许多人在以43.99或44.29下订单之前，会比较1.69%和。实时查看EWG价格图表，了解每日变化。
德国ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，德国ETF-iShares MSCI的最高价格是44.65。在37.97 - 44.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪德国ETF-iShares MSCI的绩效。
德国ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？
德国ETF-iShares MSCI（EWG）的最低价格为37.97。将其与当前的43.99和37.97 - 44.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWG股票是什么时候拆分的？
德国ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.88和7.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.88
- 开盘价
- 44.02
- 卖价
- 43.99
- 买价
- 44.29
- 最低价
- 43.91
- 最高价
- 44.16
- 交易量
- 494
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 1.69%
- 6个月变化
- 2.49%
- 年变化
- 7.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%