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EWD: iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF
Курс EWD за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.15, а максимальная — 53.54.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWD сегодня?
iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF (EWD) сегодня оценивается на уровне 53.47. Инструмент торгуется в пределах 53.15 - 53.54, вчерашнее закрытие составило 53.63, а торговый объем достиг 152. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF?
iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF в настоящее время оценивается в 53.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения EWD на графике в реальном времени.
Как купить акции EWD?
Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF (EWD) по текущей цене 53.47. Ордера обычно размещаются около 53.47 или 53.77, тогда как 152 и 0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWD?
Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF предполагает учет годового диапазона 46.61 - 54.93 и текущей цены 53.47. Многие сравнивают 1.33% и 0.68% перед размещением ордеров на 53.47 или 53.77. Изучайте ежедневные изменения цены EWD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF?
Самая высокая цена iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF (EWD) за последний год составила 54.93. Акции заметно колебались в пределах 46.61 - 54.93, сравнение с 53.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF?
Самая низкая цена iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF (EWD) за год составила 46.61. Сравнение с текущими 53.47 и 46.61 - 54.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWD?
В прошлом iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.63 и 0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.63
- Open
- 53.16
- Bid
- 53.47
- Ask
- 53.77
- Low
- 53.15
- High
- 53.54
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 0.68%
- Годовое изменение
- 0.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%