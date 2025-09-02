EWD股票今天的价格是多少？ iShares瑞典股市ETF股票今天的定价为53.08。它在53.00 - 53.56范围内交易，昨天的收盘价为53.47，交易量达到179。EWD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares瑞典股市ETF股票是否支付股息？ iShares瑞典股市ETF目前的价值为53.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪EWD走势。

如何购买EWD股票？ 您可以以53.08的当前价格购买iShares瑞典股市ETF股票。订单通常设置在53.08或53.38附近，而179和-0.73%显示市场活动。立即关注EWD的实时图表更新。

如何投资EWD股票？ 投资iShares瑞典股市ETF需要考虑年度范围46.61 - 54.93和当前价格53.08。许多人在以53.08或53.38下订单之前，会比较0.59%和。实时查看EWD价格图表，了解每日变化。

iShares瑞典股市ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares瑞典股市ETF的最高价格是54.93。在46.61 - 54.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares瑞典股市ETF的绩效。

iShares瑞典股市ETF股票的最低价格是多少？ iShares瑞典股市ETF（EWD）的最低价格为46.61。将其与当前的53.08和46.61 - 54.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。