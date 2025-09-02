EWD: iShares瑞典股市ETF
今日EWD汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点53.00和高点53.56进行交易。
关注iShares瑞典股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWD新闻
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常见问题解答
EWD股票今天的价格是多少？
iShares瑞典股市ETF股票今天的定价为53.08。它在53.00 - 53.56范围内交易，昨天的收盘价为53.47，交易量达到179。EWD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares瑞典股市ETF股票是否支付股息？
iShares瑞典股市ETF目前的价值为53.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪EWD走势。
如何购买EWD股票？
您可以以53.08的当前价格购买iShares瑞典股市ETF股票。订单通常设置在53.08或53.38附近，而179和-0.73%显示市场活动。立即关注EWD的实时图表更新。
如何投资EWD股票？
投资iShares瑞典股市ETF需要考虑年度范围46.61 - 54.93和当前价格53.08。许多人在以53.08或53.38下订单之前，会比较0.59%和。实时查看EWD价格图表，了解每日变化。
iShares瑞典股市ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares瑞典股市ETF的最高价格是54.93。在46.61 - 54.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares瑞典股市ETF的绩效。
iShares瑞典股市ETF股票的最低价格是多少？
iShares瑞典股市ETF（EWD）的最低价格为46.61。将其与当前的53.08和46.61 - 54.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWD股票是什么时候拆分的？
iShares瑞典股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.47和-0.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.47
- 开盘价
- 53.47
- 卖价
- 53.08
- 买价
- 53.38
- 最低价
- 53.00
- 最高价
- 53.56
- 交易量
- 179
- 日变化
- -0.73%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- -0.06%
- 年变化
- -0.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%