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EWD: iShares瑞典股市ETF

53.08 USD 0.39 (0.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWD汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点53.00和高点53.56进行交易。

关注iShares瑞典股市ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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EWD新闻

常见问题解答

EWD股票今天的价格是多少？

iShares瑞典股市ETF股票今天的定价为53.08。它在53.00 - 53.56范围内交易，昨天的收盘价为53.47，交易量达到179。EWD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares瑞典股市ETF股票是否支付股息？

iShares瑞典股市ETF目前的价值为53.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪EWD走势。

如何购买EWD股票？

您可以以53.08的当前价格购买iShares瑞典股市ETF股票。订单通常设置在53.08或53.38附近，而179和-0.73%显示市场活动。立即关注EWD的实时图表更新。

如何投资EWD股票？

投资iShares瑞典股市ETF需要考虑年度范围46.61 - 54.93和当前价格53.08。许多人在以53.08或53.38下订单之前，会比较0.59%和。实时查看EWD价格图表，了解每日变化。

iShares瑞典股市ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares瑞典股市ETF的最高价格是54.93。在46.61 - 54.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares瑞典股市ETF的绩效。

iShares瑞典股市ETF股票的最低价格是多少？

iShares瑞典股市ETF（EWD）的最低价格为46.61。将其与当前的53.08和46.61 - 54.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWD股票是什么时候拆分的？

iShares瑞典股市ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.47和-0.13%中可见。

日范围
53.00 53.56
年范围
46.61 54.93
前一天收盘价
53.47
开盘价
53.47
卖价
53.08
买价
53.38
最低价
53.00
最高价
53.56
交易量
179
日变化
-0.73%
月变化
0.59%
6个月变化
-0.06%
年变化
-0.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%