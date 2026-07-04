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EWC: iShares MSCI Canada Index Fund

61.50 USD 0.22 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWC за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.09, а максимальная — 61.61.

Следите за динамикой iShares MSCI Canada Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWC сегодня?

iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) сегодня оценивается на уровне 61.50. Инструмент торгуется в пределах 61.09 - 61.61, вчерашнее закрытие составило 61.28, а торговый объем достиг 1238. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Canada Index Fund?

iShares MSCI Canada Index Fund в настоящее время оценивается в 61.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.28% и USD. Отслеживайте движения EWC на графике в реальном времени.

Как купить акции EWC?

Вы можете купить акции iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) по текущей цене 61.50. Ордера обычно размещаются около 61.50 или 61.80, тогда как 1238 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWC?

Инвестирование в iShares MSCI Canada Index Fund предполагает учет годового диапазона 48.14 - 61.61 и текущей цены 61.50. Многие сравнивают 3.54% и 6.86% перед размещением ордеров на 61.50 или 61.80. Изучайте ежедневные изменения цены EWC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Canada Index Fund?

Самая высокая цена iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) за последний год составила 61.61. Акции заметно колебались в пределах 48.14 - 61.61, сравнение с 61.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Canada Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Canada Index Fund?

Самая низкая цена iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) за год составила 48.14. Сравнение с текущими 61.50 и 48.14 - 61.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWC?

В прошлом iShares MSCI Canada Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.28 и 27.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.09 61.61
Годовой диапазон
48.14 61.61
Предыдущее закрытие
61.28
Open
61.25
Bid
61.50
Ask
61.80
Low
61.09
High
61.61
Объем
1.238 K
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
3.54%
6-месячное изменение
6.86%
Годовое изменение
27.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%