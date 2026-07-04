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EWC: iShares MSCI Canada Index Fund
Курс EWC за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.09, а максимальная — 61.61.
Следите за динамикой iShares MSCI Canada Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWC сегодня?
iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) сегодня оценивается на уровне 61.50. Инструмент торгуется в пределах 61.09 - 61.61, вчерашнее закрытие составило 61.28, а торговый объем достиг 1238. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Canada Index Fund?
iShares MSCI Canada Index Fund в настоящее время оценивается в 61.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.28% и USD. Отслеживайте движения EWC на графике в реальном времени.
Как купить акции EWC?
Вы можете купить акции iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) по текущей цене 61.50. Ордера обычно размещаются около 61.50 или 61.80, тогда как 1238 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWC?
Инвестирование в iShares MSCI Canada Index Fund предполагает учет годового диапазона 48.14 - 61.61 и текущей цены 61.50. Многие сравнивают 3.54% и 6.86% перед размещением ордеров на 61.50 или 61.80. Изучайте ежедневные изменения цены EWC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Canada Index Fund?
Самая высокая цена iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) за последний год составила 61.61. Акции заметно колебались в пределах 48.14 - 61.61, сравнение с 61.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Canada Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Canada Index Fund?
Самая низкая цена iShares MSCI Canada Index Fund (EWC) за год составила 48.14. Сравнение с текущими 61.50 и 48.14 - 61.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWC?
В прошлом iShares MSCI Canada Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.28 и 27.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.28
- Open
- 61.25
- Bid
- 61.50
- Ask
- 61.80
- Low
- 61.09
- High
- 61.61
- Объем
- 1.238 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 3.54%
- 6-месячное изменение
- 6.86%
- Годовое изменение
- 27.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%