EWC: 加拿大ETF-iShares MSCI
今日EWC汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点61.48和高点61.84进行交易。
关注加拿大ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EWC股票今天的价格是多少？
加拿大ETF-iShares MSCI股票今天的定价为61.52。它在61.48 - 61.84范围内交易，昨天的收盘价为61.50，交易量达到2274。EWC的实时价格图表显示了这些更新。
加拿大ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？
加拿大ETF-iShares MSCI目前的价值为61.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.32%和USD。实时查看图表以跟踪EWC走势。
如何购买EWC股票？
您可以以61.52的当前价格购买加拿大ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在61.52或61.82附近，而2274和-0.21%显示市场活动。立即关注EWC的实时图表更新。
如何投资EWC股票？
投资加拿大ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围48.14 - 61.84和当前价格61.52。许多人在以61.52或61.82下订单之前，会比较3.57%和。实时查看EWC价格图表，了解每日变化。
加拿大ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，加拿大ETF-iShares MSCI的最高价格是61.84。在48.14 - 61.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪加拿大ETF-iShares MSCI的绩效。
加拿大ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？
加拿大ETF-iShares MSCI（EWC）的最低价格为48.14。将其与当前的61.52和48.14 - 61.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWC股票是什么时候拆分的？
加拿大ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.50和27.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.50
- 开盘价
- 61.65
- 卖价
- 61.52
- 买价
- 61.82
- 最低价
- 61.48
- 最高价
- 61.84
- 交易量
- 2.274 K
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 3.57%
- 6个月变化
- 6.90%
- 年变化
- 27.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%