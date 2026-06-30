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EWC: 加拿大ETF-iShares MSCI

61.52 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWC汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点61.48和高点61.84进行交易。

关注加拿大ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWC新闻

常见问题解答

EWC股票今天的价格是多少？

加拿大ETF-iShares MSCI股票今天的定价为61.52。它在61.48 - 61.84范围内交易，昨天的收盘价为61.50，交易量达到2274。EWC的实时价格图表显示了这些更新。

加拿大ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

加拿大ETF-iShares MSCI目前的价值为61.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.32%和USD。实时查看图表以跟踪EWC走势。

如何购买EWC股票？

您可以以61.52的当前价格购买加拿大ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在61.52或61.82附近，而2274和-0.21%显示市场活动。立即关注EWC的实时图表更新。

如何投资EWC股票？

投资加拿大ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围48.14 - 61.84和当前价格61.52。许多人在以61.52或61.82下订单之前，会比较3.57%和。实时查看EWC价格图表，了解每日变化。

加拿大ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，加拿大ETF-iShares MSCI的最高价格是61.84。在48.14 - 61.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪加拿大ETF-iShares MSCI的绩效。

加拿大ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

加拿大ETF-iShares MSCI（EWC）的最低价格为48.14。将其与当前的61.52和48.14 - 61.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWC股票是什么时候拆分的？

加拿大ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.50和27.32%中可见。

日范围
61.48 61.84
年范围
48.14 61.84
前一天收盘价
61.50
开盘价
61.65
卖价
61.52
买价
61.82
最低价
61.48
最高价
61.84
交易量
2.274 K
日变化
0.03%
月变化
3.57%
6个月变化
6.90%
年变化
27.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%