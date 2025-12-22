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EVX: VanEck Environmental Services ETF

41.30 USD 0.13 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVX за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.26, а максимальная — 41.36.

Следите за динамикой VanEck Environmental Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVX сегодня?

VanEck Environmental Services ETF (EVX) сегодня оценивается на уровне 41.30. Инструмент торгуется в пределах 41.26 - 41.36, вчерашнее закрытие составило 41.43, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Environmental Services ETF?

VanEck Environmental Services ETF в настоящее время оценивается в 41.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.66% и USD. Отслеживайте движения EVX на графике в реальном времени.

Как купить акции EVX?

Вы можете купить акции VanEck Environmental Services ETF (EVX) по текущей цене 41.30. Ордера обычно размещаются около 41.30 или 41.60, тогда как 5 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVX?

Инвестирование в VanEck Environmental Services ETF предполагает учет годового диапазона 36.44 - 42.30 и текущей цены 41.30. Многие сравнивают 0.88% и -0.65% перед размещением ордеров на 41.30 или 41.60. Изучайте ежедневные изменения цены EVX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Environmental Services ETF?

Самая высокая цена VanEck Environmental Services ETF (EVX) за последний год составила 42.30. Акции заметно колебались в пределах 36.44 - 42.30, сравнение с 41.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Environmental Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Environmental Services ETF?

Самая низкая цена VanEck Environmental Services ETF (EVX) за год составила 36.44. Сравнение с текущими 41.30 и 36.44 - 42.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVX?

В прошлом VanEck Environmental Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.43 и 4.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.26 41.36
Годовой диапазон
36.44 42.30
Предыдущее закрытие
41.43
Open
41.31
Bid
41.30
Ask
41.60
Low
41.26
High
41.36
Объем
5
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.88%
6-месячное изменение
-0.65%
Годовое изменение
4.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%