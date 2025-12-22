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EVX: VanEck Environmental Services ETF
Курс EVX за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.26, а максимальная — 41.36.
Следите за динамикой VanEck Environmental Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVX сегодня?
VanEck Environmental Services ETF (EVX) сегодня оценивается на уровне 41.30. Инструмент торгуется в пределах 41.26 - 41.36, вчерашнее закрытие составило 41.43, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Environmental Services ETF?
VanEck Environmental Services ETF в настоящее время оценивается в 41.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.66% и USD. Отслеживайте движения EVX на графике в реальном времени.
Как купить акции EVX?
Вы можете купить акции VanEck Environmental Services ETF (EVX) по текущей цене 41.30. Ордера обычно размещаются около 41.30 или 41.60, тогда как 5 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVX?
Инвестирование в VanEck Environmental Services ETF предполагает учет годового диапазона 36.44 - 42.30 и текущей цены 41.30. Многие сравнивают 0.88% и -0.65% перед размещением ордеров на 41.30 или 41.60. Изучайте ежедневные изменения цены EVX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Environmental Services ETF?
Самая высокая цена VanEck Environmental Services ETF (EVX) за последний год составила 42.30. Акции заметно колебались в пределах 36.44 - 42.30, сравнение с 41.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Environmental Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Environmental Services ETF?
Самая низкая цена VanEck Environmental Services ETF (EVX) за год составила 36.44. Сравнение с текущими 41.30 и 36.44 - 42.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVX?
В прошлом VanEck Environmental Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.43 и 4.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.43
- Open
- 41.31
- Bid
- 41.30
- Ask
- 41.60
- Low
- 41.26
- High
- 41.36
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.88%
- 6-месячное изменение
- -0.65%
- Годовое изменение
- 4.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%