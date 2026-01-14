报价部分
货币 / EVX
回到股票

EVX: VanEck Environmental Services ETF

41.51 USD 0.21 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVX汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点41.45和高点41.59进行交易。

关注VanEck Environmental Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVX新闻

常见问题解答

EVX股票今天的价格是多少？

VanEck Environmental Services ETF股票今天的定价为41.51。它在41.45 - 41.59范围内交易，昨天的收盘价为41.30，交易量达到7。EVX的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Environmental Services ETF股票是否支付股息？

VanEck Environmental Services ETF目前的价值为41.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.20%和USD。实时查看图表以跟踪EVX走势。

如何购买EVX股票？

您可以以41.51的当前价格购买VanEck Environmental Services ETF股票。订单通常设置在41.51或41.81附近，而7和-0.19%显示市场活动。立即关注EVX的实时图表更新。

如何投资EVX股票？

投资VanEck Environmental Services ETF需要考虑年度范围36.44 - 42.30和当前价格41.51。许多人在以41.51或41.81下订单之前，会比较1.39%和。实时查看EVX价格图表，了解每日变化。

VanEck Environmental Services ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Environmental Services ETF的最高价格是42.30。在36.44 - 42.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Environmental Services ETF的绩效。

VanEck Environmental Services ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Environmental Services ETF（EVX）的最低价格为36.44。将其与当前的41.51和36.44 - 42.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVX股票是什么时候拆分的？

VanEck Environmental Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.30和5.20%中可见。

日范围
41.45 41.59
年范围
36.44 42.30
前一天收盘价
41.30
开盘价
41.59
卖价
41.51
买价
41.81
最低价
41.45
最高价
41.59
交易量
7
日变化
0.51%
月变化
1.39%
6个月变化
-0.14%
年变化
5.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%