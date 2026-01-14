EVX: VanEck Environmental Services ETF
今日EVX汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点41.45和高点41.59进行交易。
关注VanEck Environmental Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EVX股票今天的价格是多少？
VanEck Environmental Services ETF股票今天的定价为41.51。它在41.45 - 41.59范围内交易，昨天的收盘价为41.30，交易量达到7。EVX的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Environmental Services ETF股票是否支付股息？
VanEck Environmental Services ETF目前的价值为41.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.20%和USD。实时查看图表以跟踪EVX走势。
如何购买EVX股票？
您可以以41.51的当前价格购买VanEck Environmental Services ETF股票。订单通常设置在41.51或41.81附近，而7和-0.19%显示市场活动。立即关注EVX的实时图表更新。
如何投资EVX股票？
投资VanEck Environmental Services ETF需要考虑年度范围36.44 - 42.30和当前价格41.51。许多人在以41.51或41.81下订单之前，会比较1.39%和。实时查看EVX价格图表，了解每日变化。
VanEck Environmental Services ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Environmental Services ETF的最高价格是42.30。在36.44 - 42.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Environmental Services ETF的绩效。
VanEck Environmental Services ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Environmental Services ETF（EVX）的最低价格为36.44。将其与当前的41.51和36.44 - 42.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVX股票是什么时候拆分的？
VanEck Environmental Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.30和5.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.30
- 开盘价
- 41.59
- 卖价
- 41.51
- 买价
- 41.81
- 最低价
- 41.45
- 最高价
- 41.59
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 1.39%
- 6个月变化
- -0.14%
- 年变化
- 5.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%