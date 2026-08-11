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EVNT: AltShares Event-Driven ETF

12.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVNT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.36, а максимальная — 12.40.

Следите за динамикой AltShares Event-Driven ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVNT сегодня?

AltShares Event-Driven ETF (EVNT) сегодня оценивается на уровне 12.40. Инструмент торгуется в пределах 12.36 - 12.40, вчерашнее закрытие составило 12.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVNT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AltShares Event-Driven ETF?

AltShares Event-Driven ETF в настоящее время оценивается в 12.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.91% и USD. Отслеживайте движения EVNT на графике в реальном времени.

Как купить акции EVNT?

Вы можете купить акции AltShares Event-Driven ETF (EVNT) по текущей цене 12.40. Ордера обычно размещаются около 12.40 или 12.70, тогда как 3 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVNT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVNT?

Инвестирование в AltShares Event-Driven ETF предполагает учет годового диапазона 10.35 - 12.40 и текущей цены 12.40. Многие сравнивают 1.22% и 4.82% перед размещением ордеров на 12.40 или 12.70. Изучайте ежедневные изменения цены EVNT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AltShares Event-Driven ETF?

Самая высокая цена AltShares Event-Driven ETF (EVNT) за последний год составила 12.40. Акции заметно колебались в пределах 10.35 - 12.40, сравнение с 12.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AltShares Event-Driven ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AltShares Event-Driven ETF?

Самая низкая цена AltShares Event-Driven ETF (EVNT) за год составила 10.35. Сравнение с текущими 12.40 и 10.35 - 12.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVNT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVNT?

В прошлом AltShares Event-Driven ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.40 и 4.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.36 12.40
Годовой диапазон
10.35 12.40
Предыдущее закрытие
12.40
Open
12.36
Bid
12.40
Ask
12.70
Low
12.36
High
12.40
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
4.82%
Годовое изменение
4.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%