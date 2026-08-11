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EVNT: AltShares Event-Driven ETF
Курс EVNT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.36, а максимальная — 12.40.
Следите за динамикой AltShares Event-Driven ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVNT сегодня?
AltShares Event-Driven ETF (EVNT) сегодня оценивается на уровне 12.40. Инструмент торгуется в пределах 12.36 - 12.40, вчерашнее закрытие составило 12.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVNT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AltShares Event-Driven ETF?
AltShares Event-Driven ETF в настоящее время оценивается в 12.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.91% и USD. Отслеживайте движения EVNT на графике в реальном времени.
Как купить акции EVNT?
Вы можете купить акции AltShares Event-Driven ETF (EVNT) по текущей цене 12.40. Ордера обычно размещаются около 12.40 или 12.70, тогда как 3 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVNT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVNT?
Инвестирование в AltShares Event-Driven ETF предполагает учет годового диапазона 10.35 - 12.40 и текущей цены 12.40. Многие сравнивают 1.22% и 4.82% перед размещением ордеров на 12.40 или 12.70. Изучайте ежедневные изменения цены EVNT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AltShares Event-Driven ETF?
Самая высокая цена AltShares Event-Driven ETF (EVNT) за последний год составила 12.40. Акции заметно колебались в пределах 10.35 - 12.40, сравнение с 12.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AltShares Event-Driven ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AltShares Event-Driven ETF?
Самая низкая цена AltShares Event-Driven ETF (EVNT) за год составила 10.35. Сравнение с текущими 12.40 и 10.35 - 12.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVNT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVNT?
В прошлом AltShares Event-Driven ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.40 и 4.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.40
- Open
- 12.36
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.36
- High
- 12.40
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 4.82%
- Годовое изменение
- 4.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%