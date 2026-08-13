EVNT: AltShares Event-Driven ETF
今日EVNT汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点12.35和高点12.35进行交易。
关注AltShares Event-Driven ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EVNT股票今天的价格是多少？
AltShares Event-Driven ETF股票今天的定价为12.35。它在12.35 - 12.35范围内交易，昨天的收盘价为12.40，交易量达到2。EVNT的实时价格图表显示了这些更新。
AltShares Event-Driven ETF股票是否支付股息？
AltShares Event-Driven ETF目前的价值为12.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.48%和USD。实时查看图表以跟踪EVNT走势。
如何购买EVNT股票？
您可以以12.35的当前价格购买AltShares Event-Driven ETF股票。订单通常设置在12.35或12.65附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EVNT的实时图表更新。
如何投资EVNT股票？
投资AltShares Event-Driven ETF需要考虑年度范围10.35 - 12.40和当前价格12.35。许多人在以12.35或12.65下订单之前，会比较0.82%和。实时查看EVNT价格图表，了解每日变化。
AltShares Event-Driven ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AltShares Event-Driven ETF的最高价格是12.40。在10.35 - 12.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AltShares Event-Driven ETF的绩效。
AltShares Event-Driven ETF股票的最低价格是多少？
AltShares Event-Driven ETF（EVNT）的最低价格为10.35。将其与当前的12.35和10.35 - 12.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVNT股票是什么时候拆分的？
AltShares Event-Driven ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.40和4.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.40
- 开盘价
- 12.35
- 卖价
- 12.35
- 买价
- 12.65
- 最低价
- 12.35
- 最高价
- 12.35
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- 4.40%
- 年变化
- 4.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%