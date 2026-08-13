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EVNT: AltShares Event-Driven ETF

12.35 USD 0.05 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVNT汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点12.35和高点12.35进行交易。

关注AltShares Event-Driven ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EVNT股票今天的价格是多少？

AltShares Event-Driven ETF股票今天的定价为12.35。它在12.35 - 12.35范围内交易，昨天的收盘价为12.40，交易量达到2。EVNT的实时价格图表显示了这些更新。

AltShares Event-Driven ETF股票是否支付股息？

AltShares Event-Driven ETF目前的价值为12.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.48%和USD。实时查看图表以跟踪EVNT走势。

如何购买EVNT股票？

您可以以12.35的当前价格购买AltShares Event-Driven ETF股票。订单通常设置在12.35或12.65附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EVNT的实时图表更新。

如何投资EVNT股票？

投资AltShares Event-Driven ETF需要考虑年度范围10.35 - 12.40和当前价格12.35。许多人在以12.35或12.65下订单之前，会比较0.82%和。实时查看EVNT价格图表，了解每日变化。

AltShares Event-Driven ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AltShares Event-Driven ETF的最高价格是12.40。在10.35 - 12.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AltShares Event-Driven ETF的绩效。

AltShares Event-Driven ETF股票的最低价格是多少？

AltShares Event-Driven ETF（EVNT）的最低价格为10.35。将其与当前的12.35和10.35 - 12.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVNT股票是什么时候拆分的？

AltShares Event-Driven ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.40和4.48%中可见。

日范围
12.35 12.35
年范围
10.35 12.40
前一天收盘价
12.40
开盘价
12.35
卖价
12.35
买价
12.65
最低价
12.35
最高价
12.35
交易量
2
日变化
-0.40%
月变化
0.82%
6个月变化
4.40%
年变化
4.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%