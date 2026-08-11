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EVMO: Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
Курс EVMO за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.66, а максимальная — 49.84.
Следите за динамикой Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVMO сегодня?
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) сегодня оценивается на уровне 49.70. Инструмент торгуется в пределах 49.66 - 49.84, вчерашнее закрытие составило 49.87, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF?
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.78% и USD. Отслеживайте движения EVMO на графике в реальном времени.
Как купить акции EVMO?
Вы можете купить акции Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) по текущей цене 49.70. Ордера обычно размещаются около 49.70 или 50.00, тогда как 104 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVMO?
Инвестирование в Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 49.39 - 51.75 и текущей цены 49.70. Многие сравнивают 0.30% и -2.73% перед размещением ордеров на 49.70 или 50.00. Изучайте ежедневные изменения цены EVMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF?
Самая высокая цена Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) за последний год составила 51.75. Акции заметно колебались в пределах 49.39 - 51.75, сравнение с 49.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF?
Самая низкая цена Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) за год составила 49.39. Сравнение с текущими 49.70 и 49.39 - 51.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVMO?
В прошлом Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.87 и -0.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.87
- Open
- 49.83
- Bid
- 49.70
- Ask
- 50.00
- Low
- 49.66
- High
- 49.84
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -2.73%
- Годовое изменение
- -0.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%