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EVMO: Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF

49.70 USD 0.17 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVMO за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.66, а максимальная — 49.84.

Следите за динамикой Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVMO сегодня?

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) сегодня оценивается на уровне 49.70. Инструмент торгуется в пределах 49.66 - 49.84, вчерашнее закрытие составило 49.87, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF?

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.78% и USD. Отслеживайте движения EVMO на графике в реальном времени.

Как купить акции EVMO?

Вы можете купить акции Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) по текущей цене 49.70. Ордера обычно размещаются около 49.70 или 50.00, тогда как 104 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVMO?

Инвестирование в Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 49.39 - 51.75 и текущей цены 49.70. Многие сравнивают 0.30% и -2.73% перед размещением ордеров на 49.70 или 50.00. Изучайте ежедневные изменения цены EVMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF?

Самая высокая цена Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) за последний год составила 51.75. Акции заметно колебались в пределах 49.39 - 51.75, сравнение с 49.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF?

Самая низкая цена Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) за год составила 49.39. Сравнение с текущими 49.70 и 49.39 - 51.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVMO?

В прошлом Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.87 и -0.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.66 49.84
Годовой диапазон
49.39 51.75
Предыдущее закрытие
49.87
Open
49.83
Bid
49.70
Ask
50.00
Low
49.66
High
49.84
Объем
104
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-2.73%
Годовое изменение
-0.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%