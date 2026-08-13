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EVMO: Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF

49.74 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVMO汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点49.69和高点49.79进行交易。

关注Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EVMO股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF股票今天的定价为49.74。它在49.69 - 49.79范围内交易，昨天的收盘价为49.70，交易量达到87。EVMO的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF股票是否支付股息？

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF目前的价值为49.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.70%和USD。实时查看图表以跟踪EVMO走势。

如何购买EVMO股票？

您可以以49.74的当前价格购买Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.74或50.04附近，而87和-0.06%显示市场活动。立即关注EVMO的实时图表更新。

如何投资EVMO股票？

投资Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF需要考虑年度范围49.39 - 51.75和当前价格49.74。许多人在以49.74或50.04下订单之前，会比较0.38%和。实时查看EVMO价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF的最高价格是51.75。在49.39 - 51.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF的绩效。

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF（EVMO）的最低价格为49.39。将其与当前的49.74和49.39 - 51.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVMO股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.70和-0.70%中可见。

日范围
49.69 49.79
年范围
49.39 51.75
前一天收盘价
49.70
开盘价
49.77
卖价
49.74
买价
50.04
最低价
49.69
最高价
49.79
交易量
87
日变化
0.08%
月变化
0.38%
6个月变化
-2.66%
年变化
-0.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%